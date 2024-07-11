SEV öğretmenlerinden geleceğin eğitim ihtiyaçlarını ortaya koyacak proje

Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir, Tarsus ve SEV Amerikan Kolejleri ile Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumları’nın bağlı olduğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), okullarında görev alan 800 öğretmeniyle birlikte; eğitimde sürekli gelişimi destekleyecek “eylem araştırması” programını başlattı.

Öğretmenlerin aynı zamanda birer “Araştırmacı Öğretmen” olmalarını sağlayacak “SEVinAction” Programı, bir eğitim kurumu tarafından bu kapsamda Türkiye’de ilk defa hayata geçiriliyor ve SEV’e bağlı okulların birer öğrenen organizasyona dönüşümü yolculuğunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

“SEVinAction Araştırmacı Öğretmen Programı”na ilk aşamada 25 kişilik bir SEV öğretmen ve yönetici grubu katıldı. Katılımcılarla 6 ay boyunca eylem araştırması üzerine çevrim içi eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerin ardından 25 kişilik grup, kendi eylem araştırması projelerini tamamlamak ve uygulamaya hazır hale getirmek için Tarsus Çamlıyayla’da üç günlük bir kampa girdi.

Bulgular eğitim dünyasıyla paylaşılacak

Öğrenme-öğretme süreçlerinin sürekli gelişimi için eylem araştırmasını nasıl kullanacakları konusunda eğitimler alan öğretmenler, sınıflarında uygulayabilecekleri bir eylem araştırması projesi oluşturdular. Okullarına döndüklerinde uygulamaya başlayacak öğretmenler; projelerinin araştırma, geliştirme ve uygulama sürecinde SEV Araştırma ve Etki Departmanı ile Finlandiya Turku Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Haser tarafından desteklenecekler.

Öğretmenlerin eylem araştırmalarıyla ortaya koyduğu bulguların, etkili öğrenme ve öğretim için önerilerinin SEV genelinde, ulusal ve uluslararası çapta konferans ve etkinliklerde sunulması, tüm eğitim dünyasıyla paylaşılması planlanıyor.

“Eylem araştırması, teori ve uygulama arasındaki boşluğu kapatmak için ideal yöntem”

Konuya ilişkin konuşan SEV Genel Müdürü Prof. Dr. Güray Erkol, akademik kurumlarda gerçekleştirilen eğitim araştırmaları ile sınıfta uygulanması arasındaki boşluğu doldurmak için eylem araştırmasının önemine dikkat çekti.

Eğitim alanında öğretmenler tarafından yürütülen bir yöntem olan eylem araştırmasının, teori ve uygulama arasındaki boşluğu kapatmak için ideal olduğunu belirten Erkol, “Eylem araştırmaları, öğretmen ve yöneticilerin hem uygulayıcı hem de araştırmacı olarak; öğrenme ve öğretme uygulamalarını öz yansıtıcı bir gözle değerlendirmesini, sınıfta ve okulda sürekli gelişimlerini destekliyor. SEVinAction Araştırmacı Öğretmen Programı ile öğretmenlerimizin geliştirdiği eylem araştırmaları sayesinde sınıflarımızı daha etkin öğrenim ortamları yaparken, aynı zamanda geleceğin eğitimine katkıda bulunacağımız bilimsel çalışmaların yapıldığı birer laboratuvar haline getirmeyi hedefliyoruz. Programımızı her yıl büyüterek düzenli olarak devam ettireceğiz. SEV olarak, öğrenme-öğretme süreçlerinin sürekli gelişimi için öğretmenlerimizin sürekli öğrenmesi gerektiğine inanıyoruz. Öğretmenlerimizin sahip olması gereken en önemli yetkinliklerden birisi ‘Araştırmacı Öğretmen’ yani yaşam boyu ‘Öğrenen Öğretmen’ olmaktır.” dedi.