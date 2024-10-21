VGM BURS BAŞVURUSU Nasıl Yapılır? VGM Burs Başvuru Ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru süreci başladı. Yükseköğrenim burs başvuruları 21 Ekim 2024 saat 00.01'den itibaren kabul edilmeye başlandı. VGM'nin yaptığı açıklamaya göre, üniversite öğrencileri bu burs için 31 Ekim 2024 saat 23.59'a kadar başvuruda bulunabilecekler. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte adım adım VGM burs başvurusu yapma...

ADIM ADIM VGM BURS BAŞVURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınıyor. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine aynı internet adresi üzerinden açıklanacaktır.

Başvurular, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Fakat, akıllı telefon ve tabletlerde, cihazın işletim sistemi sürümü nedeniyle bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden, başvurunuzu masaüstü bilgisayar veya laptop kullanarak yapmanız tavsiye edilir. Öte yandan bilgisayarınızda başvuru yaparken, Internet Explorer, Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi tarayıcılarla sorunsuz bir şekilde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

BAŞVURU SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvurusunu tamamlayan öğrenciler burs başvuru sürelerinin tamamlanmasını beklemelidirler. Burs başvuru süreleri tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüklerimizce başvuru değerlendirme işlemlerine başlanacaktır. Değerlendirme işlemleri sırasında internet sitemiz üzerinden gerekli duyurular sizlerle paylaşılacaktır.

Bunun yanında değerlendirme işlemleri sırasında ilgili Bölge Müdürlüğü yetkili personeli tarafından bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz iletişim kanalları kullanılarak sizlere ulaşılabilir ve başvurunuzun değerlendirilmesi ile ilgili bazı belgeler istenebilir. İSTENEN BELGELERİN VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLMEMESİ HALİNDE BURS BAŞVURUNUZ İPTAL EDİLİR. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları yine internet sitemiz üzerinden sizlere duyurulur.