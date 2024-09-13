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SON DAKİKA: LGS'de puanlar yeniden hesaplanıyor

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 2024 için önemli bir kararı açıkladı. Mahkeme kararıyla iptal edilen fen bilimleri sorusunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), puanların yeniden hesaplanacağını belirtti

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: LGS'de puanlar yeniden hesaplanıyor
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2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdaki bir soruyu Ankara 3. İdare Mahkemesi, "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal etti.

MEB’den yapılan açıklamaya göre; sınav kılavuzunda yer alan ‘Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır” hükmü gereğince fen bilimleri dersi A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakılarak yeniden değerlendirme yapıldı.

Puanlar yeniden hesaplanacak

MEB, puanların yeniden hesaplanacağını duyurdu. Üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm öğrencilerin yerleştikleri okullara yönelik hakları korundu. Yeniden puan hesaplanması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere ise yeni kayıt hakkı tanındı. Bu öğrenciler, kayıt hakkını kullanmak istememeleri durumunda mevcut okullarında kalabilecekler. İlgili öğrencilerimizin takip edecekleri süreç kendilerine SMS ve e-Okul üzerinden ayrıca bildirilecek. Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül tarihi itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacak.

Tanımlanan ek kontenjanlarla da nakil hakkı bulunan öğrencilerin yıl boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaları böylece önlenmiştir. Yeniden yerleştirme sonucu üst tercihine yerleşen öğrenciler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecek.”

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