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SON DAKİKA: ÖSYM duyurdu: 2024-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... ÖSYM'den yapılan açıklamada "2024-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebileceklerdir" denildi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: ÖSYM duyurdu: 2024-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıt işlemleri ne zaman?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

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