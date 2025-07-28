Yelken Eğitim, Konya Tercih Fuarı’nda gençlere yol gösterecek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci için geri sayım resmen başladı. Öğrenciler ve aileler farklı bir ülkede eğitim ile yeni bir dil öğrenmenin, kültürel farkındalık kazanmanın ve uluslararası bir çevrede kişisel gelişim sağlamanın kapılarını aralamak için, yurtiçi kadar yurtdışı üniversite seçeneklerini de ciddi biçimde değerlendiriyor. Ayrıca uluslararası geçerliliği olan bir diplomaya sahip olma hedefi ve dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alan üniversitelerde okuma isteği de bu süreci etkiliyor.

Bu süreçte rehberlik sunan kurumlardan biri olan ve Türkiye genelinde 50’yi aşkın temsilciliği bulunan Yelken Eğitim, 30'dan fazla ülkede üniversite okumak isteyen gençlere kapsamlı destek sağlıyor. Özellikle Makedonya, Çekya, Sırbistan, İtalya, Çin, Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerdeki üniversitelerle iş birliği içinde çalışan kurum; öğrencilere başvuru sürecinden vize işlemlerine, konaklamadan adaptasyon sürecine kadar uçtan uca danışmanlık sunuluyor.

“Öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağlıyor”

Yelken Eğitim Uluslararası Ülke Koordinatörü Esat Ergener, yurtdışında eğitimin sadece akademik değil, aynı zamanda kişisel bir kazanım olduğunu vurgulayarak, “Yurt dışında üniversite eğitimi, gençlerimize yalnızca bir diploma değil, aynı zamanda çok uluslu bir ortamda yaşama, yeni diller öğrenme ve dünyaya daha geniş bir perspektiften bakma fırsatı kazandırıyor. Bu deneyimler, hem kişisel hem de profesyonel anlamda öğrencilerimizin gelişimine büyük katkı sağlıyor” dedi.

Yelken Eğitim Uluslararası Ülke Koordinatörü Esat Ergener

Yurtdışında eğitim almanın sanıldığı kadar yüksek maliyetli olmadığını da belirten Ergener, birçok Avrupa ülkesinde eğitim harçları ve yaşam giderlerinin, Türkiye'deki özel üniversitelere kıyasla çok daha erişilebilir düzeyde olduğunu ifade ederek, Avrupa Birliği ülkelerinde öğrencilere tanınan yasal part-time çalışma hakkı sayesinde gençlerin hem maddi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini hem de erken yaşta iş deneyimi kazandığını söyledi.

30 Temmuz’da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Tercih Fuarı hakkında da bilgi veren Ergener, “Konya’da üniversite tercih sürecinde olan tüm öğrencilerimizi ve ailelerini Tercih Fuarı’mıza bekliyoruz. Fuar boyunca öğrencilerimiz, yurtdışındaki üniversiteler hakkında detaylı bilgi edinebilecek ve akıllarındaki tüm sorulara cevap bulabilecek. Fuara katılamayan öğrencilerimiz için ise Yelken Eğitim olarak 7/24 ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.