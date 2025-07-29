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THY uçağında yolcular koltuğa sabitlenen cesetle 5 saat geçirdi!

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-San Francisco seferinde rahatsızlanan yolcu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Merkezi
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THY uçağında yolcular koltuğa sabitlenen cesetle 5 saat geçirdi!
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13 Temmuz’da ailesiyle seyahat eden 83 yaşındaki Hintli yolcu Satyanarayana Pasapuleti, uçuş sırasında Türkiye saatiyle (TSİ) 20:00 sularında rahatsızlandı.

Uçağın acil iniş yapması gerekip gerekmediği tartışılırken, yaklaşık bir saat sonra Pasapuleti hayatını kaybetti.

Bu sırada yakıt seviyesinin düşmesi üzerine uçak, ABD’deki Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildi.

Yolcunun cesedi, uçak koridoruna yatırıldı

Diken’in bir THY yetkilisinden edindiği bilgiye göre oksijen tüpüyle ve medikal doktor kitiyle yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan yolcunun cesedi, uçak koridoruna yatırıldı.

Uçak nihayet yakıt almak üzere TSİ 02:30’da Chicago’ya indi.

Savcılıkla görüşülerek vefat eden yolcu indirilmeksizin uçağın San Francisco seferini tamamlaması için izin alındı.

Bu sırada iki yolcu gönüllüce uçağı terk etti ve böylece Pasapuleti’nin cesedi üçlü koltuğa sabitlendi.

15 Temmuz’daki uçuş gecikmeli yapıldı

Sabah saatlerinde San Francisco Havalimanı’na varan uçağa savcı geldi ve otopsi ekibinin çalışması tamamlandıktan sonra ölen yolcu ve ailesi uçaktan indirildi.

‘Uçak içi soruşturma ve operasyonel aksaklık’ sebebiyle 15 Temmuz’daki uçuş gecikmeli yapıldı.

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