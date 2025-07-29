YouTube'tan uygun fiyatlı abonelik seçeneği: Premium Lite kullanıma sunuldu

YouTube’un uygun fiyatlı Premium abonelik seçeneği YouTube Premium Lite, Türkiye’de kullanıma sunuldu. YouTube Premium Lite üyeliği ayda 49,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

YouTube Premium fiyatları

- YouTube Premium Lite: 49,99 TL

- YouTube Premium: 79,99 TL

- YouTube Premium Aile: 159,99 TL

- YouTube Premium Öğrenci: 52,99 TL

Premium Lite özellikleri neler?

Donanımhaber'in aktardığına göre, YouTube Premium aboneleri tamamen reklamsız bir deneyim elde ederken YouTube Premium Lite abonelerine bazı videolarda reklam gösteriliyor. Premium Lite ile oyun, moda, güzellik ve haber gibi çeşitli temalardaki videolarda reklam görmezsiniz. Ancak müzik içeriklerinde, Shorts videolarında, arama yaptığınızda ve YouTube'da gezinirken reklam görebilirsiniz.

Reklam farkına ek olarak YouTube Premium Lite aboneliğine YouTube Music Premium üyeliği dahil değildir. YouTube’u arkaplanda oynatma desteği mevcut değil. YouTube ve YouTube Kids’de çıkan reklam sayısından sıkıldıysanız Lite abonelik alarak reklam sayısını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Diğer özellikler için normal Premium aboneliği almak gerekiyor.

YouTube Premium Lite'a nasıl üye olunur?

Bugün itibarıyla Türkiye’de kullanıma sunulan YouTube Premium Lite’a üye olmak için https://www.youtube.com/premiumlite web sitesinden kaydolabilirsiniz. Dilerseniz Premium ve Premium Lite abonelikleri arasında dilediğiniz zaman geçiş yapabilirsiniz.