Başkan Toptaş’ın gençliğe yatırımı Kale Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, Onikişubat Belediyesi, gençliğe verdiği önceliği bir kez daha güçlü bir eserle taçlandırdı. Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde Kale Mahallesi’ne kazandırılacak olan Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı.

Genç dostu projeleriyle ilçede yepyeni bir vizyon ortaya koyan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, gençliğe yatırım hamlelerini sürdürüyor. İlçe merkezine kazandırılacak dev Gençlik Merkezi’nin ardından, Kale Mahallesi’nde inşa edilecek ikinci merkez için de ilk adım atıldı.

Modern mimarisi, fonksiyonel alanları ve çok yönlü sosyal donatılarıyla öne çıkan Kale Gençlik Merkezi, yalnızca bir bina değil; aynı zamanda hayallere açılan bir kapı olacak.

Kale Gençlik Merkezi özellikle Onikişubat Belediyesi’nin düzenlediği Üniversite Hazırlık Kursu başta olmak üzere sınavlara yönelik kurslara bölgedeki öğrencilerin çok daha aktif ve kolay katılımını sağlayacak.

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyecek merkez; kütüphaneden etüt salonlarına, dinlenme alanlarından atölye sınıflarına kadar birçok imkânı içinde barındıracak.

Temeli atılan Kale Gençlik Merkezi, yalnızca bir yapı değil; gençlerin karakterinin, bilgisinin ve ufkunun şekilleneceği bir merkez olarak Onikişubat’ın yeni parlayan yıldızı olacak.

“GENÇLİĞE ATILAN HER TEMEL, GELECEĞE DİKİLEN SAĞLAM BİR DİREKTİR”

İnşa sürecini yerinde takip eden ve projeye ilişkin bilgiler alan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kale Gençlik Merkezi’nin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı, “Biz, gençliğe yapılan yatırımı sadece bugünü değil, Türkiye’nin yarınını inşa etmek olarak görüyoruz. Bu topraklara sevdalıyız. Bu şehrin gençlerine, umuduna, enerjisine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, AK Parti belediyeciliği olarak milletimizin geleceğine hizmet etmeye devam ediyoruz. Kale Mahallemize kazandırdığımız bu merkez, gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri, üretebilecekleri, hayallerinin peşinden koşabilecekleri bir yaşam alanı olacak.”

“ONİKİŞUBAT’TA GENÇ OLMAK BİR AYRICALIKTIR”

Toptaş, gençliğe dair yürütülen projeleri bir vizyon meselesi olarak gördüklerinin altını çizdi:

“Onikişubat’ta genç olmak bir ayrıcalıktır. Çünkü burada onları anlayan, onların önünü açan, onları merkeze alan bir yönetim var. Her temel atma töreni bizim için bir umut törenidir. Bu merkezde yetişecek gençlerimiz, belki bir bilim insanı, belki bir sporcu, belki bir sanatçı olarak ülkemizi gururlandıracak. Bizim görevimiz, onlara sadece sağlam bir zemin hazırlamak.”

Başkan Toptaş sözlerine şu ifadelerle son verdi, “Bu merkez, sizin için bir yuva, bir umut kapısı, bir gelecek tasarımıdır. Gelin, burada hayal kurun. Buradan geleceğe yürüyün. Biz, sizlerin başarılarını izlemekten ve desteklemekten büyük mutluluk duyacağız. Her zaman yanınızdayız, her zaman sizinle yürüyeceğiz.”