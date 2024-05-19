Sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor. Başvurular elektronik ortamda alınacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak için il tercihinde bulunacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.