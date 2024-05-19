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Sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor. Başvurular elektronik ortamda alınacak.

Haber Merkezi
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Sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular yarın başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

MEB: 20 bin öğretmen atama başvurusu elektronik ortamdan yapılacakMEB: 20 bin öğretmen atama başvurusu elektronik ortamdan yapılacakGündem

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak için il tercihinde bulunacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

 