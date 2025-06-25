  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. YDS/İngilizce giriş belgeleri erişime açıldı
Takip Et

YDS/İngilizce giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 5 Temmuz'da yapılacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/İngilizce) giriş belgeleri erişime açıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YDS/İngilizce giriş belgeleri erişime açıldı
Takip Et

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YDS/İngilizce sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

5 Temmuz'da yapılacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Akaryakıta çifte indirim geliyor: İşte 25 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte indirim geliyor: İşte 25 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kredi çekmek için doğru zaman mı? İşte ihtiyaç, konut ve taşıt kredisinde en düşük oranlar...Kredi çekmek için doğru zaman mı? İşte ihtiyaç, konut ve taşıt kredisinde en düşük oranlar...Ekonomi
Yeşil GYO’nun ardından iştiraki Yeşil Global İnşaat da konkordato ilan ettiYeşil GYO’nun ardından iştiraki Yeşil Global İnşaat da konkordato ilan ettiŞirket Haberleri
Mersin'de 5 konaklama tesisine 476 bin 627 TL ceza kesildiMersin'de 5 konaklama tesisine 476 bin 627 TL ceza kesildiEkonomi

 

Eğitim
Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları duyurusu yayımlandı
Öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları duyurusu yayımlandı
MEB, LGS soru kitapçıkları ile ilgili iddialara son noktayı koydu
MEB, LGS soru kitapçıkları ile ilgili iddialara son noktayı koydu
YKS’de hatalı soru iddiası: TYT’de 3 soru kafaları karıştırdı
YKS’de hatalı soru iddiası: TYT’de 3 soru kafaları karıştırdı
Türkiye’den üç okul dünyanın en iyi okulları ödüllerine aday
Türkiye’den üç okul dünyanın en iyi okulları ödüllerine aday
Mersin OSB’de bir okulun daha temeli atılıyor
Mersin OSB’de bir okulun daha temeli atılıyor
YKS soru ve cevap anahtarları erişime açıldı
YKS soru ve cevap anahtarları erişime açıldı