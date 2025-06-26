Bakan Tekin açıkladı: Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? LGS iptal edilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TGRT Haber canlı yayınında eğitim sistemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle zorlu eğitim sürecine yönelik olası değişiklik iddialarına değinen Bakan Tekin, “Sahadan, akademik çevrelerden ve öğretmenlerimizden bu konuda çeşitli eleştiriler alıyoruz. Sürecin geldiği noktaya göre biz de gerekli adımları atabiliriz” ifadelerini kullandı.

Durum değerlendirmesi yapılacak

4+4+4 sistemine ilişkin, liselerdeki eğitim süresinin kısalması hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Zaten 12 yıllık zorunlu eğitim, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasal düzenlemeyle çözülebilecek bir konusudur. Biz, bu konudaki görüşlerimizi ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunabiliriz; fakat kamuoyundaki tartışmaları yakından izliyoruz. Yaz aylarında da bu tartışmaları değerlendireceğiz. Nihayetinde böyle bir karar alınacak olursa, bunu da yasal bir düzenlemeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına ve inisiyatifine sunarız; çünkü yasama organı Meclis’tir.” dedi.

Müfredat değişikliği

Müfredat değişikliğinin gerekçelerine değinen Tekin, 2013’te uluslararası toplantılarda Türkiye’nin eğitim sistemine yönelik eleştiriler aldığını hatırlattı. “Çocuklara bilgi yüklemek yerine beceri odaklı bir sisteme geçmemiz gerektiği söyleniyordu. Biz de çağa uygun, dinamik bir eğitim modeli oluşturduk,” dedi. Müfredatın uygulanma sürecinde geri dönüşlerin değerlendirileceğini belirten Tekin, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri, Teftiş Kurulu, İç Denetim ve Talim Terbiye Kurulu’nun izleme-değerlendirme çalışmaları yapacağını, öğretmenlerden gelen geri bildirimlerin de dikkate alınacağını vurguladı. Tekin, programa başlangıçta itiraz edenlerin şimdi teşekkür ettiğini, kararların eğitimcilerle birlikte alındığını ifade etti.

LGS’de soru sızdırma iddiaları

LGS sınavıyla ilgili “soru sızdırma” iddialarına açıklık getiren Tekin, 2013’te TEOG döneminde yaşanan bir olayı örnek verdi. Deneme sınavı kitapçığının yanlışlıkla paylaşılmasıyla karışıklık yaşandığını, ancak LGS’de sınav güvenliğini riske atacak bir durum olmadığını söyledi. “Sözel bölüm tamamlandıktan 1 saat sonra, yani 11.57’de sosyal medyada paylaşıldı. Bu, bizim istediğimizden erken bir yayın olsa da sınav güvenliğini etkilemedi. Yine de suç duyurusunda bulunduk,” dedi. Tekin, veli ve öğrencilerin duygularını istismar edenlere karşı da uyardı.

Serbest kıyafet uygulaması

Serbest kıyafet uygulamasının kaldırılmasına ilişkin konuşan Tekin, her okulun kendi kıyafetini tanımlayacağını, ancak marka ya da mağazaya yönlendirme olmayacağını belirtti. “Çocukların 4 yıl boyunca aynı kıyafeti kullanmasını istiyoruz ki ilave maliyet çıkmasın. ‘Siyah önlük geri geldi’ gibi karikatürize edilmiş söylemler gerçeği yansıtmıyor. Ekonomik endişeleri ortadan kaldıracak tedbirler aldık,” dedi.

FETÖ’nün eğitim politikaları üzerindeki etkisi

Bakan Tekin, FETÖ’nün eğitim politikaları üzerindeki etkisine dikkat çekti. “2013-2014’te 16 milyon öğrenciye bedava dağıttığımız ders kitaplarının maliyeti 400 milyon TL iken, FETÖ’ye bağlı 38 yayınevinin bandrollü ve bandrolsüz yardımcı kaynaklardan elde ettiği gelir bunun 5 katıydı. Bu, devletin eğitim politikaları üzerinde bir vesayetti,” dedi. FETÖ mücadelesi olmasaydı bu değişimlerin gerçekleşemeyeceğini belirten Tekin, vesayetin sadece silahlı bürokrasiden değil, mali ve yargı bürokrasisinden de kaynaklanabileceğini vurguladı.