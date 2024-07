YKS puan hesaplama 2024: TYT 40, 50, 60, 70 net kaç puan getirir? YKS TYT puanı nasıl hesaplanır?

Takip Et

YKS puan hesaplama 2024, ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklamasına az bir süre kalmışken üniversite adayları tarafından gündemde tutuluyor. En iyi üniversiteye gitmek isteyen adayların şimdiden hesaplamaya başladığı YKS sınav sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde, ÖSYM tarafından açıklanacak. Bu süreye kadar adaylar soru ve cevap anahtarı üzerinden edindikleri doğru ve yanlış sayılarına göre YKS puan hesaplaması yaparak tercih edebileceği üniversiteleri belirlemeye çalışıyor. Bu noktada öğrenciler, "YKS puanı neye göre belirlenir, YKS puanı nasıl hesaplanacak, TYT 40 net kaç puan getirir" gibi soruları masaya yatırıyor. Biz de onlar için YKS puan hesaplama nasıl yapılır sorusunun derinlemesine cevabını verdik.

YKS PUAN HESAPLAMA 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı hesaplaması, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sonuçlarının belirli ağırlıklarla birleştirilmesiyle yapılır. TYT'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin her biri %25 oranında etki eder. AYT'de ise adayın seçtiği puan türüne (SAY, SÖZ, EA) göre ilgili derslerin testleri farklı oranlarda katkı sağlar. TYT puanı, AYT puanına eklenir ve okul başarı puanı ile birlikte nihai puan oluşturulur. Her iki sınavın ve okul başarı puanının toplamından elde edilen sonuç, adayın yerleştirme puanını belirler.

TYT 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 NET KAÇ PUAN GETİRİR?

Temel Yeterlilik Testi alanındaki sorulardan ortalama bir cevap seçeneği çıkartarak sonuçlara ulaştık. Katsayısı düşük veya fazla oan soruların doğru veya yanlış cevaplarına göre bu sonuçlar değişebilir:

TYT 20 NET: 150 - 210 puan

TYT 30 NET 220 - 230 puan

TYT 40 NET: 240 - 250 puan

TYT 50 NET: 260 - 290 puan

TYT 60 NET: 300 - 370 puan

TYT 70 NET: 380-400 puan

TYT 80: 400 puan

TYT 90: 410 puan

YKS PUAN NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda yapılan sınavlardan alınan ham puanların belirli katsayılarla çarpılması ve toplanmasıyla hesaplanır. TYT'de Türkçe ve Temel Matematik; AYT'de ise öğrencinin seçtiği alanlara göre Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer alır. Bu puanlara Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenir ve sonuç olarak elde edilen puan, adayların tercih sıralamasında kullanılır. Ayrıca sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.