YÖK ve TOBB Meslek Yüksekokulları için iş birliği yapacak

Mehmet KAYA/ANKARA

TOBB Genel Merkezinde yapılan imza töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ’nün de katkılayırla ortaöğretimde ve mesleki eğitimde geniş kapsamlı programlar uygulandığını ve başarıya ulaştığını vurguladı.

"Protokol üniversite-sanayi işbirliğinin en üst noktalarından biri"

YÖK Başkanı Erol Özvar da konuşmasında, işbirliği protokolünün üniversite-sanayi işbirliğinin en üst noktalarından biri olduğunun kaydetti. Özvar, YÖK olarak, meslek yüksekokullarının programlarının dönüştürülmesine yönelik üç yıldır devam eden çalışma kapsamında yeni programlar açılması, ihtiyaç duyulmayan programların kapatılması yönünde yeni bir açıklamaya hazırlandıklarını bildirdi.

"Çok paydaşlı ve çok boyutlu bir dönüşüm süreci başlatıyoruz"

YÖK ile yapılacak işbirliğinin, şimdiye kadar yapılan çalışmaları bir üst basamağa taşıyacağını vurgulayan Rifat Hisarclıklıoğlu, “Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü ile Türkiye genelinde, 81 ilimizdeki 388 meslek yüksekokulumuzda, 367 Oda ve Borsamızın aktif katkısıyla çok paydaşlı ve çok boyutlu bir dönüşüm süreci başlatıyoruz” dedi. Protokol sonrası çalışmalarla, 388 meslek yüksek okulu, illerindeki oda ve borsalarla eşleştirilerek iş dünyası ile okulların birlikte çalışmasına imkan sağlanacak. Somut projeler üzerinde, istihdam odaklı yaklaşımla eğitim planlanacak ve öğrencilere staj imkanları da sağlanacak.

"İş birliği “istihdam odaklı” bir yaklaşım taşıyacak"

Protokol çerçevesinde, bilim insanları ve iş insanlarıyla birlikte müfredatta sürekli güncelleme, sayısal beceri, yeşil dönüşüm odaklı yeni programlar, yazılım, yapay zeka, siber güvenlik, sağlık teknolojileri gibi alanlarda yeni ön lisans programları açılması yönünde çalışmalar yapılacak. İşbirliğinin “istihdam odaklı” bir yaklaşım taşıyacağını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Meslek yüksekokullarımızın her birini, bulundukları bölgenin ve sektörün ihtiyaçlarına duyarlı, istihdam odaklı ve sürdürülebilir bir modele kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu sayede, hem sanayide kronikleşen nitelikli insan kaynağı açığını kapatacağız hem de gençlerimize umut dolu bir kariyer yolculuğu sunacağız.” dedi.

Özvar: Protokol akademi ve iş dünyasının gelişimine büyük katkı verecek

YÖK Başkanı Erol Özvar da konuşmasında, işbirliğinin akademik ve iş hayatına yönelik önemli bir katkı sağlayacağını kaydetti. Geleceğin becerilerine odaklandıklarını vurgulayan Özvar, eğitim ve iş ortamında ve dönüşen ekonomilere yönelik olarak hızlı bir uyumun gerekli olduğunu, mevcut durumda bunun tam sağlanamaması sorununun farkında olduklarını kaydeden Özvar, hızla uyum için çalıştıklarını, iş dünyasında ihtiyaç olmayan programların üç yıldır bir program çerçevesinde kapatılıp, yeni ihtiyaç duyulan alanlarda programlar açıldığını belirtti.

“Dönüşümün oranı yüzde 20-25’e varmış durumda"

Yeni programlar açılması konusunda geniş bir çalışma yürüttüklerini ve programların dönüştürülmesi için çalıştıklarını kaydeden Özvar, “Dönüşümün oranı yüzde 20-25’e varmış durumdadır. Kararlılıkla devam edeceğimizi bildirmek isterim” dedi.

Türkiye ve dünyada yetenek açığı bulunan sayısal dönüşüm ve yeşil dönüşüm odaklı bir çalışma içinde olduklarını ve yakın zamanda yeni programlar ilan edeceklerini, özellikle yeşil dönüşümde karbon ayak izi azaltımı, verimlilik, yeşil ekonomi gibi alanlarda yetenek açığı olduğunu anlatan Özvar, yakın zamanda hem sayısal, hem de yeşil dönüşümle ilgili yeni ve yenilikçi programları ilan edeceklerini açıkladı.

TOBB ile yapılan işbirliğinin bu amaçlara büyük katkı vereceğini anlatan Özvar, Meslek yüksek okullarının istihdam oranının fakültelerden daha yüksek olduğunu hatırlatarak, “Amacımız, her bir meslek yükseokulunu bulundukları bölgenin en merkezi yerlerinden biri haline getirmek” dedi.