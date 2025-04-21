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İspanya, Papa Francis'in ölümünden dolayı üç günlük yas ilan etti

İspanya hükümeti, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümünden dolayı üç günlük resmi yas ilan etti.

Haber Merkezi
AA
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İspanya, Papa Francis'in ölümünden dolayı üç günlük yas ilan etti
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Vatikan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Papa Francis, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü yerel saatle 07:35'te Paskalya Bayramı’nda, 88 yaşındayken Vatikan’daki Casa Santa Marta’daki ikametgahında hayatını kaybetti” denildi.

İspanya yas ilan etti

İspanya hükümeti, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümünden dolayı üç günlük resmi yas ilan etti.

Başbakan Yardımcısı ve Adalet ile Özerk Yönetim Meclisleri arasındaki ilişkilerden sorumlu Bakan Felix Bolanos, basına yaptığı açıklamada, "Büyük bir Papa'nın ve iyi bir insanın ölümünden dolayı üzgünüz" dedi.

İspanya ve AB bayraklarının yarıya indirilerek siyah kurdele takılacağını duyuran Bolanos, 88 yaşında vefat eden Papa Franciscus'un "hümanist, dayanışmacı ve reformcu bir kişiliğe sahip olduğunu, adaletsizlikler ve eşitsizliklerle mücadelesiyle" tanınacağını kaydetti.

İspanya Başbakanıcde X hesabından, "Papa Franciscus'un ölümünden dolayı üzgünüm. Barışa, toplumsal adalete ve en savunmasız kesimlere olan bağlılığı derin bir miras bırakıyor" diye yazdı.

Papa'nın vefatı dolayısıyla hükümetteki tüm bakanlar, Meclis'teki siyasi partilerin liderleri ve özerk yönetim hükümeti başkanları da başsağlığı mesajı yolladı.

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