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Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı: İnsani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis'in ölümünün ardından bir başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan taziye mesajında "Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi" dedi.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı: İnsani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi
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Vatikan, Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Papa Francis, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü yerel saatle 07:35'te Paskalya Bayramı’nda, 88 yaşındayken Vatikan’daki Casa Santa Marta’daki ikametgahında hayatını kaybetti” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefatını üzüntüyle öğrendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi.

Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."

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