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YÖK'ten 'Üniversite sistemi değişiyor' iddiaları hakkında açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı sitelerde yer alan 'Üniversite sistemi değişiyor' haberinin gerçeği yansıtmadığını, bu yönde herhangi bir çalışmanın olmadığını duyurdu.

Haber Merkezi
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YÖK'ten 'Üniversite sistemi değişiyor' iddiaları hakkında açıklama
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan 'Üniversite sistemi değişiyor' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurulumuz tarafından böyle bir çalışma yürütülmemektedir. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı’nda Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen sunumda; yükseköğretim hayatı, üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları, devam eden ihtisaslaşma programı, uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon konuları ele alınmıştır. Toplantıda ayrıca, önümüzdeki 30 yıl içinde dünyada ve ülkemizde yükseköğretimi etkileyecek değişimler ile Yükseköğretim Kurulu'nun geleceğe yönelik vizyonuna ilişkin hazırlıkları ve projeleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Verimli geçen toplantının önümüzdeki günlerde devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

"Hiçbir şekilde üniversite sisteminde değişiklik yok"

YÖK Başkanı Erol Özvar ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda hiçbir şekilde üniversite sisteminde değişiklik ile ilgili konuların yer almadığı belirtilerek, "YÖK'ü yıpratmaya ve kamuoyunu yanıtlamaya yönelik olarak yapılan bu habere itibar edilmemesini ve basın yayın organlarının daha sorumlu davranmasını bekliyoruz" denildi.

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