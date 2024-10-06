Türkiye, Dünya Pamuk Günü’nde Söke Pamuğunun başarısını kutluyor

İZMİR / EKONOMİ

Dünya pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 84'ünün Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ilk on ülke tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, “Türkiye, 2023/24 sezonunda dünya pamuk üretiminde 7’nci sırada yer alıyor. AB pazarındaki payımız özellikle organik ve sürdürülebilir üretim projeleriyle daha da artıyor. “Beyaz Altın” olarak da anılan Söke pamuğumuz, Avrupa Birliği’nde tescillenen 27. coğrafi işaretimiz oldu. Söke Ticaret Borsası başta olmak üzere pamuğa gönül veren tüm üreticilerimizi ve emeği olan herkesi tebrik ediyoruz. Söke Pamuğumuza aldığımız bu tescil daha fazla katma değer yaratacaktır” diye konuştu.

Türk Pamuğu “GMO Free Turkish Cotton” ile markalaştı

Türkiye’nin GDO’suz pamuk üreten nadir ülkelerden biri olduğunun altını çizen Eskinazi, dünyada GDO’suz pamuk üreten ülkelerin sadece Türkiye, Yunanistan ve İspanya’dan oluştuğunu belirtti. Eskinazi, “Bölgemizde organik pamuk üretimi, better cotton, rejeneratif pamuk gibi sürdürülebilir pamuk üretimi yoğun bir şekilde yapılıyor. Organik pamuk üretiminde Hindistan’dan sonra dünyanın ikinci en fazla üretim yapan ülkesi konumundayız. Türkiye’de üretilen pamuğun tamamının GDO’suz pamuk olması. ‘GMO FREE Turkish Cotton’ ibaresi ile tescili alınan markamız, tüm sektörün kullanımına hazır hale geldi. ‘GMO FREE Turkish Cotton’ Türk tekstil sektörüne ayrıcalıklı bir marka yaratarak Türk pamuk üretimine dünyada önemli bir statü sağladı. Sürdürülebilir pamuk üretimi ile ilgili projelerimizi ve dijital tarım projelerimizi sürdürüyoruz. ‘Better Cotton Initiative’ gibi küresel girişimlerle işbirliği yapılarak Türk pamuğunun sürdürülebilirliğini ön plana çıkarıyoruz” dedi.