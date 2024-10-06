Vizyon 100 2025’te 30 global markanın dünya lideri zirvede ağırlanacak

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Bugüne kadar 25’in üzerinde yüz yüze toplantı ve 6 adet büyük zirvede C-Level seviyesinde 3.000 yöneticiye ulaşan Vizyon 100 Platformu, global yolculuğun ilk adımını ikinci kez Çeşme’de düzenlenen 6. Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nde attı. Global liderlerle birlikte toplam 500 yöneticinin Çeşme’de bir araya getirilerek, Metal Yakanın masaya yatırıldığı zirvede, 12 global markanın dünya başkanı da ağırlandı. 2025 yılında bu sayıyı 30’a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, “Amacımız Dijital CEO ve Liderler Zirve’sini de Çeşme ile özdeşleştirerek, tıpkı Davos’ta olduğu gibi, etkinliğimizin global dönüşümünü güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Bundan 7 yıl önce yola çıkılarak bir hayal kurduklarını belirten Kutlu, aradan geçen zaman içerisinde bu hayalin gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Ekip olarak artık yeni bir hayallerinin olduğunu ifade eden Bülent Kutlu, “Nasıl ki; İsviçre’nin Davos kabası Dünya Ekonomik Forum (WEF) ile özdeşleşmişse, Dijital CEO ve Liderler Zirve’sini de Çeşme ile özdeşleştirerek, etkinliğimizin global dönüşümünü güçlendirmek istiyoruz” dedi. Bu hedef 5 yıl içerisinde ulaşmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Kutlu, “Burada yöntemimiz hali hazırda bünyemizde yer alan 35’i aşkın global markaların Türkiye üst yöneticilerini yanımıza alarak, bu markaların dünya liderlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu sayede hem etkinliklerimize gelmelerini sağlamış oluyoruz hem de çok önem verdiğimiz kitaplarımızda yazılarına yer vererek, kıymetli görüşlerini tüm üyelerimiz ile paylaşmalarına öncülük etmiş oluyoruz” dedi.

Tüm sektörlerde yapay zekanın etkisi fırsat ve tehditleri ile ele alındı

Bu yılki zirvenin ‘Metal Collar (AI) – Metal Yaka (YZ)’ konseptiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kutlu, “Metal Yaka aslında yapay zeka ile desteklenmiş robotları öne çıkarıyor. Robotlar fiziksel ya da yazılımsal olabilir. Tüm sektörlerde yapay zekanın etkisini fırsat ya da tehditleri ile ele alacağız. Her biri farklı sektörden olmak üzere yaklaşık 50 konuşmacı yer alacak zirvede” dedi. Zirve sonrasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademisyenleri ile ‘Strateji Belgesi’ yayınlayacaklarını da kaydeden Kutlu, bunu tüm dünyaya duyuracaklarını açıkladı.

Dijital CEO ve Liderler Zirvesi fikir ortamı oluşturuyor

Bugünün iş dünyasında rekabet her ne kadar gerçekliğini korusa da şirketler için belirli konular özelinde ortak paydada buluşmanın, birlikte büyümenin temelini oluşturduğuna dikkat çeken Fanuc Türkiye Genel Müdürü, Vizyon 100 Danışma Kurulu Üyesi Teoman Alper Yiğit ise “Bu doğrultuda Vizyon 100 platformu çatısı altında gerçekleştirilen Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, iş dünyasının üst düzey yöneticilerini buluşturup bir fikir ortamı oluşturması bakımından çok kıymetli. Ülke olarak yarının dünyasına soru soran, merak eden, tartışan, irdeleyen zihinler sayesinde ulaşabiliriz” diye konuştu.