1 ildeki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı

Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlarının acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Dereli-Şebinkarahisar İl Yolu Bakımevi Sahası" yapımı için Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.