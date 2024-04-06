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1 ildeki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Haber Merkezi
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1 ildeki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı
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Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlarının acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Dereli-Şebinkarahisar İl Yolu Bakımevi Sahası" yapımı için Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.