1 ildeki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.
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Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlarının acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, "Dereli-Şebinkarahisar İl Yolu Bakımevi Sahası" yapımı için Giresun'un Dereli ilçesi Tamdere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.