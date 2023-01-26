15 ülkenin girişimci liderleri İstanbul'da buluştu

Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Senato Zirvesi 3 kıta ve 15 ülkeden liderlere ev sahipliği yaptı. İstanbul’da buluşan senatörler zirve kapsamında İstanbul’un kültürel değerlerini tanıyarak, ülkemiz ile gerçekleşebilecek ekonomik ve toplumsal işbirliklerini değerlendirdiler. İstanbul’da buluşan senatörler aynı zamanda 18-40 yaş arasındaki JCI Türkiye Yönetim Kampı katılımcıları ile deneyimlerini paylaştılar.

20-22 Ocak tarihlerinde Limak Eurasia Luxury Hotel’de gerçekleşen JCI Türkiye Senato Zirvesi ve Yönetim Kampında 7’den 77’ye liderler bir araya gelerek birikimlerini ve yeni bakış açılarını sentezlediler. JCI’ın evrensel liderlik anlayışı çerçevesinde birçok oturum ve etkinlik,İstanbul turu gerçekleşen zirvede aynı zamanda JCI Türkiye Senato Genel Kurulu gerçekleşti. 2022 JCI Türkiye Senato Başkanı Mikail Çakmak 2023 JCI Türkiye Senato Başkanlığını Umay Ayaz’a devretti.

JCI Türkiye Senato Zirvesi’nde JCI Avrupa Senato Başkanı Filipe Carrera konuşmasında, "İstanbul’da JCI Türkiye üyeleri ve senatörleri ile bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu büyüleyici şehrin ve Türkiye’nin potansiyeli çok yüksek. Türkiye olarak JCI’a çok değer katıyorsunuz. İlerleyen dönemlerde bu buluşmaların İstanbul’da devam etmesinden memnuniyet duyarız" dedi.

JCI Türkiye Senato Zirvesi ile eşzamanlı gerçekleştirilen 2023 JCI Türkiye Yönetim Kampında JCI yerel organizasyonları yönetim kurulu üyelerinin ve JCI Türkiye ulusal direktörlerinin 2023 yılında ülkemizin ve dünyamızın önde gelen genç liderler ağı olma vizyonuna yönelik yönetim programları gerçekleştirildi.

2022 JCI Türkiye Senato Başkanı Mikail Çakmak, Gala Töreni konuşmasında, "Çok yoğun bir dönem geçirdikten sonra görevimi devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. 15 ülkeden JCI Senatörlerini İstanbul’da buluşturduk. Türkiye’nin marka değerine hizmet ederek, JCI Türkiye üyelerimizi dünyadaki girişimci liderler ile bir araya getirdiğimiz zirvede kalıcı işbirliklerine adım atmış olduk" dedi.