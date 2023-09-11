1923'ten 2023'e Cumhuriyet‘in ekonomi tarihi

Gazeteniz EKONOMİ, Cumhuriyet’in 100 yılının her birinde yaşanan ekonomik olayları, yasal düzenlemeleri, fabrika, altyapı yatırımlarını, büyük grup ve şirketlerin kuruluş öykülerini kronolojik sıra ile bugünden itibaren her gün okurlarına sunuyor.

EKONOMİ yazarı Faruk Türkoğlu'nun hazırladığı kronolojide Cumhuriyet’in 100 yılının en önemli

ekonomik olayları ayrıntıları ile yer alacak.