“2023 yılında yapılan işlere de fiyat farkı uygulaması gelsin”

Canan SAKARYA/ANKARA

Müteahhitler, ekonomiye ilişkin torba teklifte yer alan 1 Mart 2023 tarihinden önce ihalesi yapılmış olan yapım işleri için 1 Ocak 2024’ten itibaren gerçekleştirilen kısımlarına yönelik fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenlemede değişiklik istedi. 1 Mart 2023 öncesi sözleşmesi yapılan yapım işleri için uygulanacak fiyat farkında tarihin deprem bölgesindeki işleri de kapsayacak şekilde 1 Temmuz tarihine çekilmesi talep edildi.

Torba teklifin Meclisteki görüşmelerinde sektörün taleplerini dile getiren Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, 6 Şubat depremi sonrası gerek girdi gerekse işçilik maliyetlerinde önemli bir artış yaşanmasına rağmen fiyat farkı düzenlemesinin 1 Mart’tan önce sözleşmesi imzalanan işlere uygulanmak üzere çıkarıldığına dikkat çekti. Eren, “Deprem bölgesinde devam etmekte olan, maliyet artışından kaynaklanan sıkıntıları yaşamakta olan işlere fiyat farkı uygulaması yok. Deprem bölgesinde özellikle işçilik ve makine kirası, beton fiyatları gibi maliyetlerdeki olağanüstü artışlardan dolayı korkarım ki mevcut işlerin tamamlanmasında büyük sıkıntılar yaşanacaktır. Meslektaşlarımız bu tarihin hiç değilse bir dört ay kaydırılarak 1 Temmuz olmasını ve deprem bölgesinde şu anda devam eden işlerin sözleşmelerinin de bu kararname kapsamına girmesini talep ediyorlar” dedi.

Bu sene yapılan işlere de fiyat farkı uygulansın

Fiyat farkının işlerin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilen kısımlara uygulanacağını hatırlatan Eren, “ Fiyat farkı uygulamasını gelecek seneden itibaren başlatıyoruz. Dolayısıyla bu yıl yapılmakta olan ve mağduriyete neden olan fiyat artışlarından etkilenen işlerde fiyat farkı ödenmiyor.

Meslektaşlarımız bu sene yapılmakta olan işlerde de fiyat farkı uygulanmasını istiyorlar” diye konuştu.

Tasfiye imkanı verilsin

Kamu yatırımlarında ağırlığın deprem bölgesine verileceğini diğer projelere ise daha az kaynak ayrılacağı için fiyat farkı kararnamesinin ardından bir de tasfiye imkanı sağlanmasını isteyen Eren, şöyle konuştu: “ Bu imkan sağlanırsa devam etmekte olan işlerin arasında bir eleme yapılması sağlayacağı için öncelikle bitmesi gereken projelere daha f azla bütçe imkânı ayrılacak. Bitmesi çok elzem olmayan projelerin tasfiye edilmesi hâlinde de onlardan a rta kalan kaynakla bu projelerin bitmesi sağlanacak. Bundan sonra kamu yatırımlarında ağırlık deprem bölgesine verilip devam etmekte olan diğer alt yapı projeleri az ödenekle sürecek. Bu az ödenekle iş sürdürmek bizim mesleğimizde çok büyük bir maliyettir, şantiyeleri açık tutmak ama iş yapmamak demektir.”

Düzenleme ne getiriyor?

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, “Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi” başlığı altında, ihalesi yapılan ve kanunun yürürlük tarihinde devam eden yapım işlerine ilişkin Türk lirası cinsinden sözleşmelerde, sözleşmenin 1 Ocak 2024 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımları için fiyat farkı formülünde yer alan B katsayısı 1’e kadar artırılarak hesaplanabilecek. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak yayımlanan yurt içi üretici fiyatı genel endeksinde ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan uygulama ayına kadar gerçekleşen değişimin yüzde 15’ine kadar fiyat farkı hesaplanabilecek. Sözleşmelerde 6 ayı geçmemek üzere idarece bu maddeye göre süre uzatımı verilebilecek.