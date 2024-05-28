2023’te e-ticaret hacmi 1,8 trilyon liraya ulaştı

E-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 115,15 artışla 1 trilyon 855 milyar TL’ye, dolar bazında 77,9 milyar milyon dolara yükseldi. 2023 yılında satışı en fazla artan ürünlerin başında kuyumculuk ürünleri yer aldı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki E-Ticaret Bilgi Platformu tarafından hazırlanan “e-Ticaretin Görünümü” raporu yayımlandı. Raporda, 2023’te e-ticaret hacminin yıllık yüzde 115,15 artışla 1 trilyon 855 milyar TL’ye, dolar bazında 77 milyar 890 milyon dolara yükseldiği belirtildi. E-ticaret içinde en büyük pay perakendenin oldu. 2023’teki 1 trilyon 855 milyar TL’lik hacmin 989 milyar TL’si perakende satışlardan oluştu. Enflasyonun yaşandığı bir yıl olan 2023’te işlem adedi olarak bakıldığında artış yüzde 22,25 oldu. Yıllık e-ticaret işlemi 2023’te 5 milyar 870 milyon adete ulaştı.

Rapora göre e-ticaret kanallarından toplam harcamanın yarısını 15-36 yaş grubu gerçekleştirdi. En fazla alışveriş yapanlar ise yüzde 4,6 ile 29 yaşındakiler oldu. Raporda, 2024 yılı sonu itibariyle işlem sayısının 6 milyar 670 milyon adete, tutarın ise 3,4 trilyon TL’ye ulaşacağı tahmin edildi.

Raporda e-ticaretin hem tutar hem de işlem sayısı itibariyle 2019 yılı sonrasında yıllık ortalama bileşik hesapla artış kaydettiğine dikkat çekildi. İşlem sayısında yıllık bileşik ortalama büyüme yüzde 44,13, bunun içinde perakende e-ticaretin yüzde 45 olarak hesaplandı.

Sınır ötesi ticarette küresel platformlar etkili

Sınır ötesine yapılan e-ticaret satışlarında da artış gözlendiği belirtilen raporda, en fazla ürün satışı yapılan ülkeler Kanada, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, Azerbaycan ve Hollanda olarak sıralandı. Raporda bu ülkelerin öne çıkmasında küresel çapta faaliyet gösteren e-ticaret kanalları ile yine bu ülkelerin organize lojistik ve kargo altyapılarının etkisine dikkat çekildi.

Rapora göre, Türkiye’de tutar bazında e-ticarettin yüzde 93,37’si yurt içinde satıldı. Yüzde 3,75’i yurt dışından satın alınan ürünlerden oluşurken, yüzde 2,88’i yurt dışına satışlardan oluştu.

En fazla beyaz eşya satılıyor

2023 yılında satışı en fazla artan ürünlerin başında yüzde 115,2 ile kuyumculuk ürünleri yer aldı.



Yine tutar bazında beyaz eşya ve küçük ev aletleri yüzde 12,6’lık payla ilk sırada yer aldı. Bu sektördeki satışlar 233,1 milyar TL olarak belirlendi. Bunu, 7,3 pay ve 135 milyar TL ile elektronik, yüzde 6,9 pay ve 127,3 milyar TL ile giyim-ayakkabı-aksesuar ve yüzde 5,5 pay ve 102,4 milyar TL ile havayolları, yüzde 4 pay ve 75,1 milyar TL ile gıda- süpermarket izledi.

En yüksek uyum sağlayan İstanbul şirketleri

Rapora göre Türkiye’de e-ticaret yapan 559 bin 412 şirket bulunuyor. Ayrıca, e-ticarete aracılık eden pazaryerlerinde 540 bin dolayında firma yer alıyor. Ticaret Bakanlığı’nın kendi geliştirdiği metodolojiyle yaptığı hesaplamaya göre İstanbul’da kurulu şirketler en yüksek e-ticaret uyumunu gösteriyor. Bu ili Kayseri, Çorum, İzmir ve Kocaeli izliyor.