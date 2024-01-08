2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 49,11'lik zammı sonrası gözler Aile Destek Programı çevrildi. 2022 yılında başlana Aile Destek Programı ailede kişi başına düşen gelire göre 12 aylık yapılan bir yardım. Peki 2024 yılı Aile Destek Programı'na zam geldi mi işte detaylar..

Aile Destek Programı

2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler 12 aylık süre ile destek veriliyor. 12 aylık dönemde de hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık destek sağlanacaktır.

2024 Aile Destek Programı zamlandı mı ?

2024 Aile Destek Programı ödemelerine henüz zam gelmedi. Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenmektedir.

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)

-450 TL ve altı 1.250

-450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100

-911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950

-1372,30 TL üzeri ─ 3.800,78 TL’den az 850