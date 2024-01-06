2024 Hac fiyatları ne kadar oldu?

2024 yılı hac kura sonuçlanırın belli olmasından sonra kutsal topraklara gitmeye hak kazananlar için hac fiyatları gündemi meşgul etmeye başladı. Kesin kayıtların alınmasıyla gözler hac ücretlerine çevrilmeye başladı. Peki, diyanet tarafında açıklanan hac fiyatları ne kadar ,2024 hac ücretleri ne kadar oldu işte merak edilen soruların detayları..

Milyonlarca Müslümanın Hac vazifesini yerine getirmek için Türkiye'den gitmeyi bekleyen lerin kura sonuçları açıklandı. kesin kayıt için 2024 hac fiyatlarına gözlerini çevirdiler . Her yıl hac fiyatları değişim göstermektedir. Diyanet tarafından organize edilen turlar , konaklama türlerine göre farklılık göstermektedir. 2024 yılı için gidiş tarihi 9 mayıs ve 12 haziran , dönüş tarihleri ise 22 haziran ve 17 temmuz arası olacaktır.

2024 Hac fiyatları

4 kişilik odada kişi başı - 24.500 SAR (yaklaşık 194 Bin 500 TL)

3 kişilik odada kişi başı - 26. 500 SAR (yaklaşık 210 Bin 500 TL)

2 kişilik odada kişi başı - 28. 500 SAR (yaklaşık 226 Bin TL)

2024 Hac çocuk fiyatları

2-3-4 kişilik odada 0-24 aylık bebekler- 7.200 SAR

2-3-4 kişilik odada 3-7 yaş çocuklar- 14.000 SAR

2-3-4 kişilik odada 7-12 yaş çocuklar- 15.350 SAR