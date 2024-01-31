2024 Ocak enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir?

TÜİK 2024 Ocak enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak 3 Şubat'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

2023 Aralık enflasyon rakamları



Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2023 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,86, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.



Aylık bazda TÜFE yüzde 2,93, Yİ-ÜFE yüzde 1,14 artış gösterdi.



Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 oldu.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25’inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51’inin beklentilerinin yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,33 olasılıkla yüzde 16,00 – 21,99 aralığında, yüzde 57,78 olasılıkla yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 8,72 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,86‘sının beklentilerinin yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 50,00‘ının beklentilerinin yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 13,79‘unun beklentilerinin yüzde 28,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.