2024 Öksüz ve Yetim Yardımı nedir?

Öksüz ve Yetim Yardım Programında şartları sağlayan hak sahibi kişilere çocuk başına aylık 600 TL veriliyor. Öksüz ve Yetim Yardım nedir, bu yardım için yaş sınırı var mı, işte o merak edilen soruların detayları..

Öksüz ve Yetim Yardımı

Öksüz ve Yetim Yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun çocuğun yasal vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir.

İkamet ettiğiniz il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilir. Çocuğun yasal vasisi olmaması veya yasal vasinin çocukla birlikte aynı hanede yaşamaması durumunda, başvurular çocukla birlikte aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü akrabası tarafından yapılabilir.

Öksüz ve Yetim Yardım Programında şartları sağlayan hak sahibi kişilere çocuk başına aylık 600 TL olmak üzere her iki ayda bir 1200 TL olarak banka/PTT hesabına nakdi ödeme yapılır. Bu yardımdan faydalanabilmek için, öksüz ya da yetimin 18 yaş altı olması gerekmektedir.

Hanede sosyal güvence olmaması halinde 18 yaşını doldurmamış olan, annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş olan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destekten (SED) faydalanmayan, kuruluşlarda koruma ve bakım altında olmayan çocuklar adına; Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programından faydalanmayan, 2022 yardımından -çocuk adına- faydalanmayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler faydalanabilmektedir.