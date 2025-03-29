2024 yılında 62 üniversitede yenilenebilir kaynaklarla 77 GW saat elektrik üretildi

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitelerde, doğal kaynaklardan elde edilen enerjinin tasarruflu kullanımından arıtılmış su teminine, çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalardan sıfır atık çalışmalarına kadar birçok iklim dostu proje ve uygulama hayata geçiriliyor.

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2024 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde 62 üniversitede yenilenebilir kaynaklardan bir yılda 77 gigavat (GW) saat elektrik enerjisi üretildi.

Bu kapasitenin en yüksek olduğu üniversiteler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi olarak sıralandı.

Enerji verimliliği yatırım oranında İstanbul Gelişim Üniversitesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin toplam tüketime oranında Bayburt Üniversitesi, tüketilen enerji başına enerji verimliliği yatırımında Başkent Üniversitesi çalışmalarıyla ön plana çıkarken, su tasarrufu yatırımında Boğaziçi Üniversitesi, yıllık geri kazanılmış su miktarının toplam su tüketimine oranıyla ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü en ön sırada yer aldı.

62 üniversitede yenilenebilir elektrik enerjisi üretiliyor

Türkiye genelinde 62 üniversitede yenilenebilir elektrik enerjisi üretiliyor. Bu üniversitelerin yerleşkelerinde tüketilen enerjinin ortalama yüzde 11'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

Bu alanda en yüksek değerlerin olduğu ilk 5 üniversite, Bayburt Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ve Piri Reis Üniversitesi olarak sıralandı.

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda, enerji verimliliği alanında ülke genelinde 77 üniversitede yapılan yatırımların üniversite başına ortalaması 12 milyon lira, yapılan yatırımların ortalaması ise 554 bin lira olarak belirlendi.

Enerji verimliliği yatırımında en yüksek değere sahip üniversiteler, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Batman Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi oldu.

Tüketilen enerji ve enerji verimliliği yatırım oranlarına da yer verilen rapora göre üniversitelerde, bir yılda tüketilen 1 kW-saat enerji başına, ortalama 1,4 lira enerji verimliliği yatırımı yapıldı.

Tüketilen enerji başına enerji verimliliği yatırımının en yüksek olduğu üniversiteler, Başkent Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak sıralandı.

Dönüştürülen veya arıtılmış kaynaklardan su temin ediliyor

Üniversitelerde dönüştürülen veya arıtılmış kaynaklardan su temini de yapılıyor. 33 üniversite, dönüştürülen veya arıtılmış kaynaklardan elde ettiği suyla toplam tüketimin yüzde 16'sını karşılıyor.

Yıllık geri kazanılmış su miktarının toplam su tüketimine oranında en yüksek değere sahip üniversiteler, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi oldu.

45 üniversiteden su tasarrufu için toplam 25 milyon lira yatırım!

45 üniversite, su tasarrufu için toplam 25 milyon lira yatırım yaptı. Yatırım ortalaması üniversite başına 550 bin lira olarak gerçekleşti.

Su tasarrufu yatırımı için en yüksek değerlerin olduğu üniversiteler, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi olarak sıralandı.

"Üniversitelerimizin bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz"

Açıklamada Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın değerlendirmeleri de yer aldı.

Prof. Dr. Özvar, "Günümüzde dünyada en fazla tartışılan konular arasında dijital ve yeşil dönüşüm yer almaktadır. Bu konular Yükseköğretim Kurulunun da daimi gündemi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Üniversitelerde sıfır atık konusunda yapılan çalışmalara değinen Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin doğal kaynaklardan elde edilen enerjinin tasarruflu kullanımından arıtılmış su teminine, çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalardan sıfır atık çalışmalarına kadar geliştirdikleri iklim dostu projeleri yakından takip ediyor, bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz. Yeşil becerilerle donanmış ve sıfır atık bilincine sahip gençlerimizin, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve ekonomik gelişimine daha büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."