2025 ihracat hedefi suya mı düştü?

HAKAN GÜLDAĞ

Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri Burak Önder, Talha Özger ve Oğuzhan Durmuş'un ev sahipliğinde cumartesi gecesi sahurda bir panel düzenlendi. Konu; "Küresel Ölçekte Rekabetçiliği Nasıl Sağlarız?" idi. Vahap Munyar'ın yönettiği, Mustafa Varank'ın ana konuşmacı olduğu panelde, verimlilik ve markalaşma tartışıldı.

Üretici ihracatçılarımız sanıldığı gibi, 'kurdan başka kuş tanımayız' demiyor. 'Biz dünyaya uyamayız, dünya bize uysun' havasında hiç değiller. "Teknolojik altyapının sürekli iyileştirilmesi" gündemde. Gelgelelim, kur ve maliyetlerin yarattığı dengesizlik, tarımdan otomotive, tekstilden metale çok ciddi sorun. Cazibemizi yitirdik. Yeni sipariş almakta zorlanıyoruz. Dahası yabancı tedarikçi Türkiye'den sipariş alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, paneldeki konuşmasına şu sözlerle başladı:

"Suyun formülü H2O. Yani bir su molekülü, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşuyor. İşte o iki hidrojen atomundan biri ortada yok!" Ve şöyle devam etti: "2022-2025 arasında asgari ücret yüzde 420 arttı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 280, sepet kur ise yüzde 167 arttı. Firmalarımızı bizim aldığımız mikro kararlar değil, makro ekonomi yönetiyor. Firma yoldan düşmüşse, verimlilik kurtaramaz. Önce yeniden yolun üstüne çıkmak lazım. Hazır giyim ihracatı üç yılda 21 milyardan 17 milyar dolara geriledi. 2025'te toplam ihracat hedefi 280 milyar dolar. 2028'de ise 325 milyar dolar. Bu politikalarla bu hedefl eri yakalayamayız."

Kulak verilirse, umutlar artacaktır.