BMD açıkladı: Perakendede en önemli sorun “fahiş kira” talebi

Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) mart ayı anketine göre, ticari mülkler için 10 uzama yılını dolduran kontratlarda yüzde 600’e varan kira artış talepleri markalı perakendede en önemli sorunlar listesinde ilk sıradaki yerini koruyor. BMD, dernek üyeleri arasında gerçekleştirdiği mart ayı anketinin sonuçları açıklandı.

BMD Başkanı Sinan Öncel, markalı perakende için fahiş kira artışı taleplerinin son üç yıldır bir numaralı sorun olduğunu hatırlattı. Enfl asyonla mücadeleye de zarar veren sorunu ilgili bakanlıklar dahil her platformda dile getirmelerine rağmen bir çözüm geliştirilemediğini belirten Öncel, “Biz her ay yaptığımız düzenli anketlerle üyelerimizin, yani markalı perakendenin nabzını tutuyoruz. Fahiş kira artışı talepleri 2023’ten bu yana en çok şikayet edilen sorunlar listesinde ilk sıradaki yerini koruyor. Bu durumdan şikayetçi olan üyelerimizin oranı 2023’te yüzde 89, 2024’te ise yüzde 91 düzeyindeydi. Mart ayı anketimize göre, markalarımızın yüzde 87’sinin aynı sorunla ilgili şikayeti devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Öncel, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turiste satışlardaki düşüş ve işçiliğin toplam maliyet içindeki payının artmasının ise markalar için ilk üç sorun arasında yer aldığını kaydederek, üyelerin yüzde 65’inin turist alışverişindeki düşüşü, yüzde 63’ünün de işçiliğin toplam maliyet içindeki payının artmasını öncelikli ilk üç sorun arasında değerlendirdiğini bildirdi. Öncel, diğer iki sorun başlığının ise yüzde 55’le yerli müşterinin alışverişindeki daralma ve yüzde 43’le ortak alan giderleri olduğunu söyledi.