2025 memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda 4 aylık fark belli oldu

2024 yılında temmuz ayında enflasyon farkı zammı alan memur ve emekliler için 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon da önem taşıyor. 2025 Ocak, memur ve emeklilerin alacakları maaş zamları için enflasyon verileri önemli oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, ekimde TÜFE aylık yüzde 2,88 yıllık da yüzde 48,58 oranında açıklandı.

Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi.

Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere maaşlarına enflasyon farkı alan memua ve emeklilerde enflasyonunun belli olmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

TÜİK verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.



Buna göre; aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri 4 aylık zam oranı yüzde 12,06 olurken, memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 oldu. Yüzde 1,87 enflasyon farkına toplu sözleşmedeki yüzde 6 oran da ilave edilince toplam yüzde 7,99 zam ortaya çıkıyor.