29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ VAR MI (2024)? Gözler Cumhurbaşkanı’nda ; 29 Ekim’de emeklilere 5000 TL ödenecek mi?

29 Ekim emekli ikramiyesi var mı (2024)? 29 Ekim’de emeklilere 5000 TL ödenecek mi? soruları merak ediliyor. Ülkemizdeki 14 milyondan fazla emekli ve hak sahibi vatandaşı ilgilendiren ikramiye dedikoduları dolaşmaya başladı. Vatandaşlar 29 Ekim’de hesaplara aktarılması beklenen ikramiyeden pay alıp alamayacağını araştırıyor. Öte yandan ikramiye verilip verilmeyeceği de merak edilen diğer bilgiler arasında. Konu hakkında en net açıklamayı ise İsa Karakaş yaptı. İşte 29 Ekim ikramiyesine ilişkin detaylar…

29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ VAR MI (2024)?

29 Ekim emekli ikramiyesi verileceğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. 2024 yılında 29 Ekim'de emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medya ve diğer platformlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyor.

29 EKİM’DE EMEKLİLERE 5000 TL ÖDENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu emeklilere 29 Ekim ikramiyesinin bu yıl da verilip verilmeyeceği sorusu emeklilerin gündeminde yer aldı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekliye kötü haberi verdi.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında "Neticede 2023 yılı ekim ödeme döneminde emekli maaş ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine 5 bin TL tutarında bir ödeme yapılmıştı." dedi.

‘TEK SEFERLİK VERİLMİŞTİ’

“2024 yılında da emekliye 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Geçen sene toplamda 15 milyon 120 bin emekli ve hak sahiplerinin tamamına ayrım yapılmadan ikramiye verilmişti. Emekli olunan statü ve tahsis numarasına göre aralık ayı ortasına kadar tüm ödeme işlemleri de neticelendirilmişti. Ancak bu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden farklı olarak tek seferlik verilmiştir.

‘KANUN ÇIKARILMALI’

Bu sene 29 Ekim İkramiyesi verilebilmesi için kanun çıkarılması elzem. Şimdiye kadar bu yönde ne bir kanun teklifi hazırlandı ne de hazırlanması için Cumhurbaşkanı tarafından talimat verildi. Diğer yandan ekonomi yönetimi hâlen uygulanmakta olan enflasyonla mücadele programının sekteye uğramaması için bu ödemeye sıcak bakmamaktadır.”

Kaynak: mynet.com

Derleme: ekonomim.com