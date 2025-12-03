5 aylık emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 SSK, BAĞ-KUR Ocak maaş zammı yüzde kaç

  1. Ekonomim
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Emekliler gözünü Aralık ayı verisine çevirirken, 2026 Ocak zammı için hesaplamalar %12,28 ile %13,14 arasında şekilleniyor. Peki 5 aylık emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yakından takip ettiği Kasım ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Böylece 2026 Ocak ayında maaşlarına yansıyacak 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Emekliler için kritik döneme girilirken gözler şimdi Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Peki 5 aylık emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?

5 aylık emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar oldu?

TÜİK’in yayımladığı son enflasyon raporuna göre Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise %31,07 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği 5 aylık enflasyon farkı %11,21 seviyesine ulaştı. Böylece 2026 Ocak zammı için tablo büyük oranda şekillenmiş oldu. Artık emeklilerin yeni maaşlarını belirleyecek tek veri Aralık ayı enflasyon rakamı.

2026 SSK, BAĞ-KUR Ocak emekli maaş zammı yüzde kaç?

Öte yandan Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda yıl sonu tahmini %31 – %33 aralığında açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamalarda yıl sonu enflasyonunun %31 civarında gerçekleşeceğine işaret etmişti. Bu tahminler doğrultusunda, emeklilerin 2026 Ocak maaş zammı için iki senaryo ön plana çıkıyor.

Eğer yıl sonu enflasyonu %31 seviyesinde kapanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek 6 aylık enflasyon farkı %12,28 olacak. Yıl sonu enflasyonunun %32 düzeyinde gerçekleşmesi durumunda ise bu oranın %13,14 seviyesine çıkması bekleniyor. Böylece emeklilerin Ocak ayında alacağı zam oranı %12,28 ile %13,14 arasında değişecek.

Son veri olan Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinlik kazanacak. Emekliler için zamlı maaş ödemeleri ise Ocak ayı içerisinde hesaplara geçecek.

