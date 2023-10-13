5 bin genç ‘Zirve 23’te buluştu

23 Yetenek Derneği’nin farklı sektörlerden ve uzmanlık alanlarından seçkin konuklar ile gençleri bir araya getiren etkinliği “Zirve 23”, Boris Johnson sürpriziyle başladı. “Geleceğe Adım At” temasıyla düzenlenen etkinliğe konuk olan Johnson, tarih boyunca yaşanan teknolojik değişimlerin her zaman korkuya neden olduğunu vurgulayarak “Engelleri yıkıp geçmekten ve gelecekten korkmayın. Gelecek henüz yazılmadı.” dedi.

Konuşmasına Türk atalarından bahsederek başlayan İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, büyük büyük babası Ahmet Hamdi Bey’in elektriğin olmadığı dönemde mum sattığından ve ampulün icadıyla yaşadığı paniğin bir benzerinin devrim niteliğindeki her teknolojik gelişmeyle yeniden yaşandığını hatırlattı. Johnson, sözlerine şöyle devam etti: “Yapay zekâdan korkuyor musunuz? Korkmayın! Teknolojik devrimler dünyayı değiştirecek güce sahipler ve ortadan kalkacak her iş, meslek yerine onlarca yenisi ortaya çıkacak. Almamız gereken bir diğer ders de şu: Teknolojinin kendisi, ahlâken tarafsızdır. Önemli olan, onunla ne yaptığınızdır.”

İki Türk bilim insanı ve bir İngiliz firmasının pandemiyle mücadelede ilk aşıyı piyasaya sürmeyi başardığını hatırlatan Johnson, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki en güzel iş birliklerinden birinin koronavirüs aşısı olduğunu belirtti.

Başvuru sayısı 35 bini geçti

İki senedir düzenlenen ve iki kez üst üste “Yılın En İyi Zirvesi” seçilen “Zirve 23”, etkisini her geçen sene artırarak gençlere ve paydaşlarına daha güçlü şekilde ulaşmaya devam ediyor. Zirve, düzenlendiği ilk yıl olan 2021’de 4 bin 500, 2022’de ise 12 bin 600 başvuru almıştı. Bu sayı 2023’te 35 bin 500’e ulaştı. Seçilen 5 bin üniversite öğrencisi ve çeşitli kurumlardan 500 özel davetli Ülker Sports Arena’da seçkin konuşmacılar ile bir araya geldi.

Eser Yenenler’in sunumuyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan 23 Yetenek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yıldız, Türkiye’nin nitelikli insan gücüne katkı sağlamak için “gençler için gençler tarafından” kurulmuş bir dernek olduklarının altını çizerek 23’lülere umut vermek, tecrübe ve yetkinlik kazandırmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Bu doğrultuda “Zirve 23”ün bir başlangıç olduğunu hatırlatan Yıldız, bundan sonra başlayacak iki yıllık 23 Serüveni ile ilgili şöyle konuştu: “Zirvemize katılan gençler arasından, mülâkat ve bir gün sürecek Kamp 23 aşamasını başarıyla tamamlayanları iki yıllık eğitim ve deneyim programı bekliyor. 100 üniversitelinin seçileceği programımız; gerçek tecrübe, takım çalışması, problem çözme gibi yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, partner şirketlerin eğitimler verdiği, saha ziyaretleri içeren ve güncel sorunlarla ilgili vaka çalışmalarının yapıldığı Akademi 23, düşünsel anlamda derinleşmeyi ve paylaşım yapmayı amaçladığımız Atölye 23, 23’lülerin sosyal girişim fikirleriyle başvurdukları, kuracakları ekiple ve mentorların desteğiyle projelerini geliştirecekleri Sosyal Girişim Hızlandırma Programı yer alıyor.”

Yıldız, 23’lülerin topluma değer katmayı hedeflediğini vurgulayarak, 6 Şubat Depremleri’nden etkilenen gençler ve çocukların kişisel alanlarını oluşturabilmeleri için “23 Genç Çantası” hazırlandıklarını belirtti. Çantaların dağıtımına Hatay’dan başlandığını söyleyen Yıldız, 100 depremzede gence 23 Umut Bursu verildiğini de ifade etti.

23 Yetenek Derneği, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına adım atarken Türkiye’nin geleceğine katkı sunacak, hayallerini eyleme dönüştürecek girişimcileri ve cesaretle harekete geçen gençleri desteklemeyi amaçlıyor. “Zirve 23” bu doğrultuda, etkili, kendisine ve çevresine fayda sağlayan bir bireyin içselleştirmesi gereken yetkinlikler ve duygusal beceri setlerini geliştirme odaklı ilerliyor. Ortaya konulan 9 tema ise şu şekilde: Belirsizlik, Şüphe, Merak, Tutku, Cesaret, Denge, Huzur, Vicdan ve Devrim.

“Merak eden kazanır”

Zirve’nin ilk konuşmacısı, “Belirsizlik” oturumunda yer alan Next Academy Kurucusu Levent Erden, konuşmasına belirsizliğin hayatın pek çok alanında yaşandığına dikkat çekerek başladı. Sözlerine “Bundan sonraki her şey belirsiz.” diyerek devam eden Erden, “Gelecek denilince ne kadarlık bir süre aklınıza geliyor?” sorusunun sorulduğu araştırmalarda, katılımcıların yaklaşık yüzde 45’inin 3,5 seneden daha az bir süreyi işaret ettiğini belirtti. Erden sözlerini şöyle sürdürdü: “3,5 seneden sonrasını görmüyorsanız sebebi belirsizliktir. Öte yandan pandeminin en önemli etkilerinden biri ‘hız’ oldu. Hız sayesinde, mekân ve zamandan bağımsız çalışılabileceği ortaya çıktı. Bu sayede dünyadaki tüm sistemler değişecek, tüm sınırlar ortadan kalkacak duruma geldi. İnsan normalde 35 yaşında gelişimini tamamlar. 23 yaşında olduğunuzu düşünürsek 12 seneniz var. Sakın bugüne göre hareket etmeyin. 2035’te nasıl bir dünya olacak, siz o dünyada nerede olmak istiyorsunuz?.. Bugünün belirsizliğine göre değil, o günün şartlarına göre düşünmelisiniz.”

Bu belirsizlik içinde bir de fırsat yattığını vurgulayan Erden, “Bundan sonra merak eden kazanır.” dedi. Belirsizlik oturumunun ikinci konuğu Siemens AG Uluslararası Yönetim Kurulu Başkanı Jim Hagemann Snabe’ydi. Her geçen gün artan belirsizliklerin liderlik ile aşılabileceğini ifade eden Snabe, hayal eden, ilham veren, cesur liderlerin geleceği şekillendireceğini belirtti.

“Amaç kazanmak değil, oynamak”

Snabe şöyle devam etti: “Biz daha iyi bir dünya kurabiliriz. Bunun için doğru, çözümü anlamlı sonuçlara yol açacak problemlere odaklanmalısınız. Liderlik; detaylar ve hayal etmekle ilgilidir. Ben sürdürülebilir bir enerji sistemini hayal ediyorum. Kaynakları doğru ve verimli kullanarak tarımı, tohumları sürdürülebilir kılabiliriz. Sürdürülebilir ve makul ulaşım sistemlerini hayal ediyorum, siz de edin. Şirketler karbon oranın yüzde 0 olması mümkün; sadece bunu hayal edin. Eski varsayımlarla kabul edilenler ile mücadele edin ve klişelerden kurtulun. Bernard Shaw şöyle der: Bazı insanlar eşyayı olduğu gibi görür ve neden sorusunu sorarlar Ben olmayan şeyleri hayal ediyorum ve neden olmasın diye soruyorum.

“Şüphe” oturumunun konuşmacısı Tarihçi Emrah Safa Gürkan, “Zamanın kendi üzerine dayattığı ön kabullerden şüphelenenler kazanacak. Çünkü şüphe etmek, bizlere muhakeme fırsatı sunar” şeklinde konuştu.

"Gençler, geleceklerini kendi hedeflerine ve beklentilerine uygun olarak şekillendirmek istiyorlarsa, şüphe etmeli hatta biraz da başlarına buyruk olmalılar," diyerek sözlerine devam eden Gürkan, "Bilgi, bağ kurdukça ve öğrendikçe derinleşen bir keşif sürecidir. Nihai amaç ise kazanmak değil, oynamaktır" diye ekleyerek sürece odaklanmanın önemine vurgu yaptı."

Zirve kapsamında, Teknoloji İletişimcisi Sertaç Doğanay moderatörlüğünde düzenlenen “Gelecek ve Umut” panelinin konukları KMPG Türkiye CEO’su Murat Alsan, Socar Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve Trendyol Grup CEO’su Erdem İnan idi. Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün iş dünyasına kazandırdığı avantajlar odağındaki panelde Trendyol Grup CEO’su Erdem İnan: “Hedefimiz, içinde bulunduğumuz ekosisteme en büyük katkı sağlayan teknoloji şirketi olmak. Bu vesileyle sadece kâr etmeyi amaçlamıyor, sürdürülebilir stratejiler geliştiriyoruz. 2050 itibariyle tüm faaliyetlerimizde karbon nötr olmak, bu stratejilerimizin en başında geliyor” diye konuştu.

Gelecek adına umutlu olduğunu vurgulayan KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan “Geçmişte çalışma koşulları çok zordu ve yapılar küçük gruplar üzerine kuruluyordu. Günümüzde ise iş dünyası ve teknoloji birlikte yükselmeye başladı. Artık yapay zekâ, otomasyon ve veri analizi gibi gelişmeler tüm süreçleri domine ediyor, daha sürdürülebilir sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu yüzden gelecek adına hayli umutluyum” dedi.

Konuşmasında belirsizlik vurgusu yapan Socar Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “Belirsizliklerin getirdiği bazı fırsatlar da mevcut. Bu noktada değişimi doğru analiz etmeli, birden çok plana sahip olmalısınız. Umudunuzu asla kaybetmeyin, bizi geleceğe taşıyan en önemli şey her zaman umut olacaktır” dedi.