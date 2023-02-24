5 milyon liralık ihalesiz alım limiti OHAL sonuna kadar geçerli olacak

ANKARA(EKONOMİ)



Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile depremden 3 gün sonra çıkarılan ve doğrudan alım limitlerini artıran kararda değişiklik yapıldı. İlk çıkan karar artırılmış limitlerin 28 Şubat 2023’e kadar geçerli olmasını öngörüyordu. Yeni karar ise bunun OHAL boyunca devam etmesini hükme bağlıyor.