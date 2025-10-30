  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. AB onaylı 'Kırmızı altın' hasadı sürüyor
Takip Et

AB onaylı 'Kırmızı altın' hasadı sürüyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yetişen ve “kırmızı altın” olarak adlandırılan safranın hasadı devam ediyor. Yeni ürünün fiyatı 600 bin TL’den satışa sunulacak.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB onaylı 'Kırmızı altın' hasadı sürüyor
Takip Et

Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu’da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safranda hasat sürüyor. Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık, hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelmesiyle bilinen safran havaların serinlemesi ve yağış alması dolayısıyla bu yıl erken çiçek açmıştı. Avrupa Birliği’nce coğrafi işaretle tescillenen ’milli bitki’nin çiçekleri işçiler tarafından özenle toplanıyor. Toplanan ve tek tek ayıklanan safranın 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram ürün elde ediliyor.

AB onaylı 'Kırmızı altın' hasadı sürüyor - Resim : 1"Safran hasadının ortalarındayız"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, hasat sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Şu an safran hasadının ortalarındayız. Hatta ortalarına bile gelmedik, daha zirveyi görmedik. Çiçeklenme tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 20-25 gün daha çiçeklenme devam eder. Her gün çiçekleri topluyoruz. Havaların ısınması bizi biraz korkutmuştu ama sonrasındaki serinleme ve aldığımız yağmurlar üretimi tetikledi. Şu anda güzel çiçek almaktayız. Büyük ihtimalle arzu ettiğimiz kadar safran elde edeceğiz bu sene, öyle görülüyor."

"2025 ürünü gramı 600 lira civarında satılacak"

Safranbolu safranının kalitesine dikkat çeken Yılmaz, ürüne olan talebin her geçen yıl arttığını belirterek, "Safranbolu safranına oldukça fazla talep var. Çünkü ürün çok kaliteli. 2025 ürününü bir gram fiyatı 600 liradan satacağız gibi görünüyor. Tabii bu sezon sonu belli olur ama şu anda görülen fiyat yaklaşık 600 lira civarında" dedi.

"Çiçeklenme erken başladı ve çok güzel gidiyor"

Kuraklık tehlikesine karşı bu yıl damla sulama sistemi kullandıklarını ifade eden Yılmaz, bu sayede üretimde olumlu sonuçlar elde ettiklerini aktardı. Yılmaz, "Safran, normalde ağustos sonuna doğru ya da eylül ayı içerisinde güzel bir yağmur ister. Yani bir ıslanması gerekir. İki yıldır da kurak gidiyor, bu sene de çok kurak geçti. Geçen yıldan bunu görebildiğimiz için bu sene ağustos ayının 15’inden sonra alanımıza damlama sulama yaptık. Bunun da meyvelerini almaya başladık, iyi ki yapmışız. Çiçeklenme erken başladı ve çok güzel gidiyor. Ayrıca önümüzdeki senenin çiçek gözlerini ve yumruk gözlerini de bu sene uyanırken oluşturuyor safran soğanları. Hem önümüzdeki senenin hazırlığını yapmış olduk bu anlamda" diye konuştu. Hasat edilen safran çiçeklerinin farklı alanlarda değerlendirildiğini de kaydeden Yılmaz, safranın sadece baharat olarak değil, gıda ve kozmetik sektörlerinde de kullanıldığını söyledi.

Sonbaharın renkleriyle keşif: Alternatif gezi rotalarıSonbaharın renkleriyle keşif: Alternatif gezi rotalarıYaşam
BİM 4 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e salı günü hangi ürünler geliyor?BİM 4 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e salı günü hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

Ekonomi
Samsun’da 15 milyar TL’lik dev proje: "Batı Çevre Yolu"
Samsun’da 15 milyar TL’lik dev proje: Batı Çevre Yolu
Türkiye'den 9 ayda 217 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
Türkiye'den 9 ayda 217 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
Kent Berberi projesi hayata geçti: Yılbaşına kadar ücretsiz
Kent Berberi projesi hayata geçti: Yılbaşına kadar ücretsiz
Ziraat Katılım borsaya geliyor! Genel Müdür Metin Özdemir tarih verdi
Ziraat Katılım borsaya geliyor!
Kısa aralıklarla kaybedilen Merkez Bankası yöneticileri LİRA dergisinde
Kısa aralıklarla kaybedilen Merkez Bankası yöneticileri LİRA dergisinde
2025 emekli banka promosyonu ne kadar? Bankalar kesenin ağzını açtı! Garanti, QNB, İş Bankası promosyon kaç TL?
2025 emekli banka promosyonu ne kadar? Bankalar kesenin ağzını açtı!