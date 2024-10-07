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ABD devi Türkiye enflasyon beklentisini yükseltti: İlk faiz indirimi 2024’te olmayabilir

BofA, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Kurum, 2024 yılı sonu için enflasyon beklentisini yükseltirken, TCMB’den ilk faiz indirimi beklentisini de öteledi.

Haber Merkezi
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ABD devi Türkiye enflasyon beklentisini yükseltti: İlk faiz indirimi 2024’te olmayabilir
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Bank of America (BofA) Global Research, Türkiye ekonomisine yönelik raporunda, 2024 yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisini yüzde 42,2'den yüzde 43,3'e yükseltti. 2025 yıl sonu için TÜFE beklentisini ise yüzde 25 olarak korudu.

Raporda, eylül ayı enflasyon verilerinin, aralık ayında gerçekleşmesini bekledikleri ilk faiz indiriminde temel senaryoyu değiştirmediği belirtildi. Verilerde sürpriz olmaması halinde Aralık 2024’te 200-250 baz puan indirim beklendiklerini belirten BofA analistleri, risk senaryosunun yürürlüğe girmesi halinde faiz indiriminin Kasım 2024’ten Ocak 2025’e ötelendiğini ifade etti.

BofA analistleri, enflasyon verilerinde hayal kırıklığının devam etmesi halinde, 2025 yılının ilk çeyreğinde ilk faiz indiriminin gerçekleşebileceğini öngördü.

Banka, 2025 yılında TCMB'nin politika faizinin yüzde 30 seviyesine ineceğini öngördü.

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