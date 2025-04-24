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ABD Hazine Bakanlığı: Bessent, Şimşek'in değerlendirmelerini memnuniyetle karşıladı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve atılan adımlar hakkındaki görüşlerini dinlemekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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ABD Hazine Bakanlığı: Bessent, Şimşek'in değerlendirmelerini memnuniyetle karşıladı
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ABD Hazine Bakanlığı, Bakan Scott Bessent'in Hazine veMaliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi, bölgesel güvenlik başlıkları ve yaptırımların uygulanmasına dair önemli başlıklar ele alındı.

Açıklamaya göre, Bakan Bessent'in Şimşek ve Karahan'la yaptığı görüşmede Türkiye ekonomisinin genel görünümüne dair değerlendirmeler öne çıktı.

ABD Hazine Bakanı, Bakan Şimşek'in Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve atılan adımlar hakkındaki görüşlerini dinlemekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşmede, ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerinin mevcut yapısı ve bu ilişkilerin nasıl daha derinleştirilebileceği konusunda kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu. Bu çerçevede, Rusya bağlantılı aktörler ile terörist grupların finansmanını engellemeye yönelik ABD tarafından uygulanan politikalar da masadaydı.

Bessent, Türkiye ile bu tür kötü niyetli finansal faaliyetlerin önlenmesine yönelik işbirliğini artırma niyetinde olduklarını vurguladı.

Taraflar ayrıca, İran'a yönelik uygulanan yaptırımlar ve İran'ın bölgedeki vekil unsurlarıyla mücadele kapsamında ABD'nin yürüttüğü "azami baskı" politikasını da değerlendirdi.

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