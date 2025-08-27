ABD, Türkiye dahil 10 ülkeye anti-damping vergilerini onayladı

ABD Ticaret Bakanlığı, korozyona dayanıklı çelik (CORE) ürünlerine yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmaların sonucunda, 10 ülkeye karşı anti-damping (AD) ve telafi edici vergi (CVD) uygulamalarına ilişkin kararlarını açıkladı. Bu karar, toplamda yaklaşık 2,9 milyar dolarlık ithalatı doğrudan etkileyecek.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu kararların Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, Tayvan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli korozyona dayanıklı çelik ürünlerini kapsadığı belirtildi. Bu ülkelerden ithal edilen çeliğin, ABD pazarında ya damping yoluyla haksız rekabet yarattığı ya da devlet sübvansiyonlarıyla desteklendiği tespit edildi.

Korozyona dayanıklı çelik, özellikle otomotiv sektöründe, beyaz eşya üretiminde ve inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılan stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor. Bu nedenle ABD yönetimi, yerli çelik üreticilerini korumak adına bu tür ticari önlemleri hayata geçiriyor.

Ticaret Ortağı Nihai Anti-Damping Vergisi Oranları Aralığı (Yüzde) Nihai Telafi Edici Vergi Oranları Aralığı (Yüzde) Avustralya 17,01 Yok Brezilya 27,45 – 137,76 4,49 – 17,09 Kanada 5,14 – 8,13 1,14 – 1,50 Meksika 5,78 – 23,41 0,00 – 13,26 Hollanda 23,52 Yok Güney Afrika 18,35 Yok Tayvan 10,85 Yok Türkiye 6,48 – 13,47 Yok BAE 7,20 – 16,38 Yok Vietnam 88,98 – 110,21 0,03 – 1,29

"Ka rar, ABD'li şirketlerin eşit şartlarda yarışabilmesi için atılmış önemli bir adımdır"

ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Müsteşarı William Kimmitt, yaptığı yazılı açıklamada “Amerikan çelik şirketleri ve işçileri, adil olmayan fiyatlandırmalar ya da sübvansiyonlarla rekabet etmek zorunda kalmamalıdır. Bu karar, onların eşit şartlarda yarışabilmesi için atılmış önemli bir adımdır.” denildi.

Kararın ardından süreç, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (ITC) taşınacak. Komisyon, alınan önlemlerin yerli çelik endüstrisine 'ciddi zarar' verilip verilmediği konusunda ayrı bir değerlendirme yapacak. Eğer ITC de olumlu yönde karar alırsa, Ticaret Bakanlığı resmi anti-damping ve telafi edici vergi emirlerini yürürlüğe koyacak.