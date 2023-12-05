ABD'de ISM hizmet endeksi kasımda beklentilerin üzerine çıktı

ISM hizmet sektörü PMI verisi kasımda önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak 52,7'ye çıktı. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 52 değerini alacağı yönündeydi. Hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret eden endeks, ekimde 51,8 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, kasımda aylık bazda 1 puan artışla 55,1'e çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks değişim göstermeyerek 55,5 oldu. İstihdam endeksi ise bu dönemde 0,5 puan artarak 50,7'ye yükseldi.

Bu dönemde hizmet sektörünün 15 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 3 sektörde daralma yaşandı. Daralma kaydedilen sektörler, enformasyon, madencilik ile profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler olarak sıralandı.

Hizmet sektörü PMI verisi 4 ayın en yük seviyesinde

Öte yandan, S&P Global kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, kasım ayı hizmet sektörü PMI verisi 50,8 olarak korundu. Söz konusu dönemde 4 ayın en yüksek seviyesini kaydeden hizmet sektörü PMI, ekimde 50,6 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da kasımda bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 50,7 oldu.

S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, son PMI verilerinin enflasyonist baskıların daha da yatıştığını ancak aynı zamanda ılımlı ekonomik büyüme ve neredeyse durgun istihdama işaret ettiğini belirtti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.