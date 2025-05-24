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Trump’tan ‘Derin devlet’ temizliği: Operasyon ABD’de şok etkisi yarattı

ABD’de Ulusal Güvenlik Konseyi’ (NSC) ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü. En önemli kurumların başında gelen NSC’ye karşı Trump yönetiminin harekete geçtiği iddia edildi. 100'den fazla personelin idari izne çıkararak kurumda geniş çaplı bir yeniden yapılanma başladığı belirtiliyor.

Haber Merkezi
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Trump’tan ‘Derin devlet’ temizliği: Operasyon ABD’de şok etkisi yarattı
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ABD’de Trump yönetiminin Ulusal Güvenlik Konseyi’nde 100’den fazla personeli idari izne çıkararak büyük bir yeniden yapılanma başlattığı konuşuluyor. İddialar ABD gündemini sarstı.

Beyaz Saray kaynakları doğruladı

CNN'e konuşan Beyaz Saray kaynakları, NSC'de görev yapan 100'den fazla personelin Başkan Trump'ın siyasi ajandasıyla örtüşmediği gerekçesiyle dün görevden alındığını söyledi.

Operasyon Marco Rubio denetiminde yapıldı

Kaynaklar, söz konusu adımın Dışişleri Bakanı ve geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio'nun denetiminde yürütüldüğünü aktardı. 

"Derin devleti temizliyoruz"

Beyaz Saray kaynakları "NSC, derin devletin merkezidir. Bu, Marco ile derin devlet arasındaki bir savaş. Derin devleti temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, görevden alınan 100'den fazla NSC personelinin farklı devlet kurumlarına kaydırılacağını kaydetti.

Ulusal Güvenlik Konseyi, Başkan'a dış politika ve ulusal güvenlikle ilgili konularda danışmanlık yapmak ve hükümet kurumları arasında politika koordinasyonu sağlamakla görevli bir yapı olarak biliniyor.

NSC'nin çalışma şekli değişiyor

Beyaz Saray'dan diğer bir kaynak ise Axios'a yaptığı açıklamada, yeniden yapılandırılan NSC'nin artık politika uygulamaktan çok, sadece "koordinasyon ve danışmanlık" işlevi göreceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rubio ise "NSC'nin küçültülmesi, yapının orijinal amacı ve Başkan'ın vizyonuyla uyumlu. Konsey artık diğer kurumlarla daha etkin işbirliği yapabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

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