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X’teki sorunlar Elon Musk’ı harekete geçirdi: 24 saat mesai ve yenilik sözü verdi

Elon Musk, sahibi olduğu X’te yaşanan erişim sorunları sonrası sistemlerde ciddi iyileştirmeler yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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X’teki sorunlar Elon Musk’ı harekete geçirdi: 24 saat mesai ve yenilik sözü verdi
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X platformunda yaşanan çökme ve erişim sorunları üzerine Elon Musk harekete geçti. Milyarder iş insanı Musk, 24 saat mesaiye geri döndüğünü açıklayarak radikal değişikliklerin müjdesini verdi. 

Musk: 24 saatimi işte geçireceğim, geri döndüm 

Elon Musk "Yine 24 saatimi işte geçirmeye ve iş yerinde uyumaya geri döndüm.  Bu hafta X'te yaşanan çökmelerin de gösterdiği gibi, sistemlerimizde ciddi iyileştirmeler yapmamız şart” dedi.

X dünya çapında çöktü

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter olarak bilinen X, dünya çağında çöktü. Türkiye, ABD, İngiltere ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden binlerce kişi sorun bildirdi.

Kullanıcıcılar web sitesi izleyicisi Downdetector ile uygulamayla ilgili sorunlar kaydetti. Platform kullanıcıları uygulamaya giriş yaptıklarında hiçbir paylaşımın gösterilmediğini ve "Şu anda paylaşımlar alınamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." hata mesajını aldıklarını anlattılar. Birkaç saat sonra X hizmetinin tamamen geri geldiği görüldü.

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