Elon Musk, X kullanıcı adını yine değiştirdi: Kekius Maximus

Elon Musk, X'te ismini tekrar değiştirdi. ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te ismini Kekius Maximus'a çevirdi.

Kekius ne demek?

"Kekius" kelimesinin, oyun oynayanlar arasında "yüksek sesle gülmek" anlamına gelen "kek" kelimesinin Latin versiyonu olduğu düşünülüyor.

Bu tabir de aşırı sağ gruplar tarafından kullanılıyor. "Kek" ayrıca kafası çoğunlukla kurbağa olarak tasvir edilen antik Mısır'ın karanlık tanrısının da ismi.

Maximus bir 'gladyatör'

"Maximus" ise Gladyatör filminde Russell Crowe'ın canlandırdığı Maximus Decimus Meridius karakteriyle özdeşlemiş bir isim.