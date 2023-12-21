ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 Aralık ile biten haftada ​205 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 215​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce 9 Aralık ile biten haftada 202 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı ise 203 bin olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 16 Aralık ile biten haftada 212 bin seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 9 Aralık ile biten haftada 1.865 milyon seviyesine geriledi.