ABD'den Türkiye merkezli şirket ve patronuna yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu kurumlar Suriye Yönetimi de dahil olmak üzere İran’ın mallarını satarak yüzlerce milyon dolar gelir elde etti” ifadesi yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti: "Bu emtia satışları İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Hizbullah'ın terör faaliyetlerini sürdürmesi ve bölgedeki diğer terör örgütlerine destek vermesi için önemli bir finansman kaynağı sağlıyor.”

ABD’nin yaptırım listesine aldığı Türkiye merkezli şirket Mira İhracat İthalat Petrol. Şirketin sahibi ve CEO’su İbrahim Ağaoğlu’na da yaptırım kararı çıktı. İbrahim Talal el-Uveyr ismiyle de bilinen Ağaoğlu ve şirketii küresel piyasada İran mallarını satın almak, taşımak ve satmakla suçlanıyor.

Yaptırımlara tabi tutulan kişi ve kurumların ABD'deki veya ABD'li kişilerin kontrolü altındaki tüm mülkleri bloke edildi.

Yaptırımlar, ABD'nin Ürdün'deki askeri üslerine düzenlenen saldırıların ardından geldi.