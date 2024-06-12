AB, Çin'den gelen EV'lere yüzde 38'e kadar gümrük vergisi uygulayacak

Avrupa Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 38,1'e varan oranlarda geçici vergi uygulayacağını duyurdu.

AB Komisyonu, temmuz ayına kadar yürürlüğe girmesi muhtemel ek gümrük vergilerde oranların BYD için yüzde 17.4, Geely için yüzde 20 ve SAIC için yüzde 38.1 olacağını söyledi. Soruşturmada işbirliği yapan diğer şirketlere yüzde 21, işbirliği yapmayan şirketlere ise yüzde 38.1 oranında gümrük tarife uygulanacak.

Çin misilleme yaptı

Çin misilleme yapmaya hazır olduğunun sinyalini vererek tarım, havacılık ve büyük motorlu araçlara yönelik tedbirler almakla tehdit etti. Pekin şimdiden bazı Avrupa içkileri hakkında soruşturma başlattı ve yakında bir sonuç alınabilir.

Çinli araç üreticisi Nio, "Gümrük vergileri küresel elektrikli araç ticaretini engellemek için bir strateji olarak kullanılmamalı" açıklamasını yaptı.

ABD, yakın zamanda benzer şekilde, Çin'in ürettiği elektrikli araçlara yönelik vergileri dört katına çıkararak yüzde 100'e yükseltmişti.

Türkiye de yüzde 50'ye yükseltmişti

Türkiye de Çin'den ithal edilen araçlar için uygulanan gümrük vergilerinde önemli bir değişiklik yapmıştı. Daha önce yalnızca elektrikli otomobiller için uygulanan %40 ilave gümrük vergisi, artık tüm araç türleri için geçerli olacak şekilde genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Çin'den ithal edilen tüm araçlara getirilen yüzde 40'lık ek vergi kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, Çin menşeli araçlara uygulanan toplam vergi oranı yüzde 50'ye yükseldi.

Daha önce sadece elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık ek vergi, 7 Temmuz 2024'ten itibaren içten yanmalı motorlu araçlar dahil tüm otomobilleri kapsayacak. Böylece Çin'den ithal edilen her araç için %10 gümrük vergisi ve %40 ek vergi olmak üzere toplamda %50 vergi ödenecek.

Tüketicilerin tercihi değişecek

Bu karar, Türkiye otomotiv pazarında önemli değişikliklere yol açabilir. Özellikle Çinli markaların rekabet gücünü etkileyebilecek bu vergi artışı, tüketicilerin tercihlerini de değiştirebilir.

Vergi artışının gerekçesi olarak, yerli üretimi teşvik etmek ve dış ticaret açığını azaltmak gösteriliyor. Ancak, otomotiv sektörü temsilcileri, bu kararın tüketiciye yansıyacak fiyat artışlarına ve Çinli markaların Türkiye pazarındaki payının düşmesine neden olabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.