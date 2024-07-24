ABD'li bankacılık devinden kritik 'Türk şirketleri' açıklaması

Amerika merkezli bankacılık devi JPMorgan, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu. "Son 12 aydaki güçlü Türkiye kredi performansı, kurumsal temellerdeki iyileşmeden değil, genel olarak makro gidişattan kaynaklandı" şeklinde değerlendiren banka; "Türk şirketlerinin alfa fırsatı sınırlı ve bizim görüşümüze göre bu segment artık büyük ölçüde bir beta ticaret piyasasına dönüşmüş durumda" olarak belirtti.

Banka yayımladığı notta bankaların kredi performansının yakın vadede kötüleşmesini beklediğini ancak bu kötüleşmenin oldukça ılımlı olacağını ifade etti ve "Olumlu makro momentumun yakın vadede devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.