ABD’li dev açıkladı: Merkez’den faiz indirim beklentileri netleşiyor

JPMorgan. TCMB'nin kademeli faiz indirim sürecine 26 Aralık Perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında 150 baz puanlık indirimle yüzde 48,5'ten başlamasını beklediklerini bildirdi.

"Art arda beş ay süren yukarı yönlü enflasyon sürprizlerinin ardından, TCMB'nin bu ay ölçülü bir faiz indirimi yapması muhtemel" diyen JPMorgan, 2025 ilk çeyrekte TCMB'den üç adet 150 baz puanlık indirim beklediklerini de vurguladı.

JPMorgan, TCMB'nin Nisan ayından itibaren her PPK toplantısında 200 baz puan indirime gideceğini ve 25 yılsonuna kadar faizi yüzde 30'a indireceğini düşündüklerini de belirtti. Ancak JPMorgan, "Enflasyon üzerindeki riskler yukarı yönlü olduğu için 2025 yılında daha uzun süre daha yüksek faiz oranları için riskler görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aralık ayında manşet TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1,5 olmasını beklediklerini belirten JP Morgan, TÜFE'nin bu yıl sonunda Kasım ayındaki yüzde 47,1'den yüzde 45,0'a gerilemesini beklediklerini vurguladı.

JPMorgan, "Her ne kadar enflasyon ivmesinin aralık ayında yavaşlamasının muhtemel olmasını rağmen, 2025 ilk çeyrekte de ücretler, yönetilen fiyat ve otomatik vergi artışları nedeniyle yükselmesini bekliyoruz" dedi.