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ABD'li dev elektrikli araba üreticisi iflas etti

Lordstown Motors, Proterra, Electric Last Mile Solutions ve Arrival'dan sonra ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Fisker de iflasını açıkladı.

Haber Merkezi
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ABD'li dev elektrikli araba üreticisi iflas etti
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ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulundu. Şirketin açıklamasına göre, 17 Haziran'da Delaware'de ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında iflas başvurusu yapıldı. Açıklamada, varlıkların satışına ilişkin mali paydaşlarla görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Makroekonomik olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı

Fisker'in kuruluşundan bu yana kaydettiği "inanılmaz" ilerlemeye rağmen, elektrikli araç endüstrisindeki diğer şirketler gibi çeşitli piyasa ve makroekonomik olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Bu olumsuzlukların, şirketin verimli bir şekilde çalışma kabiliyetini etkilediği ifade edildi.

Şirketin daha önce duyurduğu üretim durdurma kararının uygulanmaya devam edeceği de kaydedildi.

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