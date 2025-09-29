ABD'nin altın rezervleri 1 trilyon doları aştı: Tüm zamanların rekoru

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor, ABD rezervleri kritik eşiği aştı

Altının ons fiyatı 3.828 doların üzerine çıkarak bu yıl yüzde 45 oranında artış gösterdi. Bu gelişmenin ardından, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’nın altın rezervlerinin toplam değeri 1 trilyon Amerikan dolarını aştı.

Yatırımcıların güvenli liman arayışı rekor getirdi

Külçe altın, ticaret savaşları, jeopolitik gerginlikler ve Amerika Birleşik Devletleri’nde olası bir finansman krizine yönelik artan endişeler nedeniyle yaşanan belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle birlikte bu yıl rekor seviyelere ulaştı.

Fed’in faiz indirimi altını destekledi

Altın fiyatlarındaki yükseliş, borsa yatırım fonlarına olan girişlerin artması ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yeniden başlamasıyla daha da hız kazandı.

Altın doğrudan hükümet tarafından tutuluyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde altın rezervleri, diğer birçok ülkenin aksine, merkez bankası yerine doğrudan hükümet tarafından tutuluyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Hazine Bakanlığı’nın elindeki altına karşılık gelen altın sertifikalarını elinde bulunduruyor ve bunun karşılığında hükümete dolar sağlıyor.

Trilyon dolarlık rezerv sembolik güç anlamına geliyor

Uzmanlara göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin altın rezervlerinin piyasa değerinin 1 trilyon Amerikan dolarını aşması, ülkenin borçlanma kapasitesi ve küresel finansal itibarı açısından sembolik bir güç gösterisi olarak değerlendiriliyor. Ancak bu miktar, fiziksel altın satılmadığı sürece gerçek nakit akışı anlamına gelmiyor.

Satış planı bulunmuyor

Rezervlerin bugünkü piyasa fiyatlarıyla güncellenmesi, teorik olarak Hazine’ye yaklaşık 990 milyar Amerikan doları değerinde bir katkı sağlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkesi olarak biliniyor. Ancak tarihsel olarak, Washington yönetimi rezervlerini satışa çıkarmak yerine uzun vadeli güven göstergesi olarak saklamayı tercih etti. Bu nedenle rezervlerdeki artışın doğrudan piyasa fiyatlarını etkilemesi beklenmiyor.